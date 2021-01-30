撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-30 18:26

英國BNO「5+1」移民計劃明起（31日）接受港人申請，中方昨（29日）公佈反制措施，不承認BNO為旅遊證件及身份證明。特區政府宣布，明天（31日）起BNO不能用於香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，今次僅是中方的第一步反制措施，估計稍後或會針對透過BNO而取得英國國籍人士推出有更嚴厲的措施，例如取消其香港永久性居民身份。

料英只為吸納人才資金 「5+1」後設嚴厲關卡篩選

劉兆佳指，全國人大常委會最初就《國籍法》釋法時，已清楚表明不承認BNO為國籍文件，只視之為旅遊證件，而中英當年亦在《中英聯合聲明》中協議，在香港回歸後，港人獲英國簽發的護照不會獲賦予居留權。劉兆佳認為，英國最新的「5+1」移民計劃顯然違背了中英之間協議，中方必定感到憤怒，故有反制措施亦不足為奇。

劉兆佳認為，中方早已表明會就英國在BNO問題違反協議作出反制，雖然第一步措施阻嚇力不大，但他估計中方將有後續行動，例如取消循BNO計劃入籍英國的港永久居民身份，若他們日後回港，將會失去一連串政治、福利等權利。

劉兆佳相信，英國未必想吸納大批港人移民當地，只為吸納人才及資金，估計在「5+1」計劃後，當港人申請入籍時將設下嚴厲關卡作篩選。