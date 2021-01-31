林鄭、駱惠寧到訪警總慰問受傷人員　轉達習近平對被制裁警察關懷

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-31 19:37

特首林鄭月娥今日（31日）與保安局局長李家超一同到訪警務處，與曾處理違法暴力事件時受傷的警務人員見面，表達慰問；中聯辦主任駱惠寧亦一同慰問，副主任楊建平和警務聯絡部部長陳楓亦有參與。 林鄭月娥指，警隊聲譽在社會動亂期間受到很大傷害，很高興警務處近月通過不同方式加深市民對警務工作的認識。她指，相信隨着社會恢復平穩，警務人員緊守崗位，在最前線保護市民安全和保障市民健康，肯定會得到廣大市民的支持。

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引習近平慰問受美國制裁警員

林鄭在警務處處長鄧炳強陪同下，先後探訪灣仔警察總部和尖沙咀警署，與共百多位警務人員會面，了解他們的工作情況。

林鄭指，警務人員過去一年無論止暴制亂或防抗疫情方面都做了大量工作，值得充分肯定；她更指，對多位執行維護國家安全任務的警員受到美國無理制裁，轉達國家主席習近平上周述職期間對同事的親切關懷。

駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片）

防疫方面，林鄭亦到訪了警隊參與「重大事件調查及災難支援系統」協助衞生署衞生防護中心追蹤緊密接觸者的辦公室。林鄭指，獲悉該系統至今已協助調查了65個個案或群組，並識別超過2.8萬名接觸者，又提到為配合近日各區進行的「受限區域強檢」行動，警務處也動員大量人手協助。

林鄭月娥亦與多名早前處理違法暴力事件時受傷的人員會面，慰問他們近況，讚揚他們無畏無懼，祝願早日康復。林鄭感謝中聯辦一直對警務工作的支持，並在會面時向在場人士「拜早年」。