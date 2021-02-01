01論壇︱林鄭：2020年為重要轉折點　當前首務應對疫情保經濟

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-01 11:19

行政長官林鄭月娥今日（2月1日）以視像形式，為《香港01》2020高峰論壇上作開幕禮致辭。她在發言時指，過去一年香港社會的焦點由「抗暴」變為「抗疫」，目前仍是陰霾密佈，經濟大受打擊，前景似乎有點暗淡。 不過林鄭表示，她沒有為香港前景感擔心和灰心，因2020年是香港回歸以來的一個重要轉折點，是一國兩制行穩至遠的新起點。林鄭稱，全國人民代表大會和常委會在半年間三次出手，從憲制層面為香港解決問題，彰顯中央和特區的憲制關係，貫徹落實《憲法》和《基本法》，建立法律制度和執行機制維護國家安全。 林鄭認為，相關工作為香港保持繁榮穩定，為促進經濟發展提供堅實基礎，其中《港區國安法》的實施，更是香港「由亂向治」的定海神針，強調經濟發展正是需要平穩安全的社會環境。

林鄭表示，2020年是香港回歸以來的一個重要轉折點，是一國兩制行穩至遠的新起點。

林鄭提及去年在《香港01》2019高峰論壇發言時稱，中美仍未達貿易協議，當時美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，令雙方關係更緊張。林鄭稱，現時回頭看，當時兩國關係「低處未算低」，因美方在2020年採取一系列單方面舉措，特別藉香港事務大造文章，以人權、民主和自治等藉口接連通過《香港自治法案》和宣布行政指令，更對中央和香港官員實施制裁。

她批評美方的行徑違反國際法和國際關係的基本準則，令中美關係陷入前所未有的困境，不但損害雙方利益，更令受疫情影響的經濟能否短時間內復蘇增添變數。林鄭認為全世界經濟體對美國新政府都有所期待，會密切留意新政府會否改變外交，特別是對華政策。

林鄭又指，相信在港經營的1300間美國公司及8萬5千名在港居住和工作的美國公民，都希望香港不會受地緣政治的衝擊，冀香港維持穩定，具有利的營商環境。她認為各企業對香港經濟前景有信心，除了香港的法治環境，司法獨立、清廉政府、良好規管及國際連繫之外，另一原因是看到大灣區為香港帶來機遇，她稱香港享有近水樓台的優勢，其中香港和深圳關係更是密不可分。

林鄭稱，由擔任政務司司長到現在擔任特首，與歷任深圳市領導交流合作，她從無一刻覺得深圳輕視香港，反而覺得香港具獨特優勢，希望透過互補互助，令兩地互惠共贏。（資料圖片/余俊亮攝）

林鄭：從無一刻覺得深圳輕視香港 兩地冀透過互補互助共贏

林鄭提及《香港01》創辦人于品海在去年高峰論壇上表示，香港在改革開放初期，是深圳小學生的老師，但現在深圳已是大學生、甚至是博士生，尊重香港是出於感恩之情，她對此表示認同。

林鄭稱，由擔任政務司司長到現在擔任特首，與歷任的深圳市領導交流合作，她從無一刻覺得深圳輕視香港，反而覺得香港具獨特優勢，希望透過互補互助，令兩地互惠共贏，為整個大灣區建設作貢獻。她又指，正如2020年的《施政報告》提及，中央支持早前由「粵港澳大灣區建設領導小組」原則性通過的各項政策，包括提升國際金融中心、提升國際航空樞紐地位、建設國際科技創新中心等措施。

最後她強調，香港首要任務是應對疫情，政府已採取更果斷、快速的措施，期望更有效控制疫情，同時希望社會各界繼續支持和配合政府的抗疫工作，令香港盡快走出疫情，重新聚焦經濟發展。

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