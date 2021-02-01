國安法｜赴日攻讀博士　區諾軒返港即被捕：本來返嚟做社會服務令

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-01 15:38

警方上月以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕55名曾組織或參與民主派初選的民主派人士。被捕者之一、立法會前議員區諾軒今天（1日）在網台節目接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，他表示當初籌辦民主派初選的目的，旨在處理民主派內部矛盾，並非挑戰政權，斥警方拘捕行動荒謬。 現時有數項控罪在身的區諾軒直言，對香港法庭失去信心，形容法庭判決猶如「抽奬」，法官偏重社會秩序且忽略人權。

區諾軒：絕無半點顛覆國家政權的言行

區諾軒原本正在日本東京修讀博士，上月6日回港後隨即被警方以涉嫌違反《港區國安法》中「顛覆國家政權」罪被捕。區諾軒指，當時回港為完成因大聲公襲警案而被判的社會服務令，以及就律政司提出覆核刑期案件出庭，豈料抵港完成檢測後凌晨3、4時回到酒店檢疫，早上6時便遭警方拘捕。他稱，自己從政以來，絕無半點顛覆國家政權的言行，批評警方拘捕行動荒謬。

被問到若知道回港後會因涉嫌違反《國安法》被捕，會否選擇不回港，區諾軒說，這並非他的選項之一。他相信，未來政權將繼續打壓、清洗民主派，民主派動輒得咎，認為港人要量力而為，保持良知，相信時機會隨時間而改變。

他表示，舉辦初選的目的為處理民主派內部矛盾，希望建立一個制度解決民主派派系矛盾，「一個相當和平嘅做法，亦無關於挑戰政權」。他又指，自己在籌辦初選期間，已多次強調沒有「攬炒」的意圖，但仍因此被捕，直言對香港社會非常失望。

他指，他已對香港法官完全失去信心，「入到法庭係抽奬」，「有時法官啲言論講到咁偏都得嘅，我諗我唔會對法庭有信心。」他續說，現時已甚少聽到法官以人權角度作出判決，大多法官著重社會秩序。