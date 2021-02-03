商經局：暫無計劃將港台私營化　會改善管治貫徹《約章》要求

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-03 12:59

港台節目近年屢掀爭議，民建聯立法會議員陳恒鑌提出書面質詢，要求政府交代短期內如何加強監察港台的管治及管理，並詢問政府會否考慮將港台脫離政府架構並轉為私營機構。 商務及經濟發展局回覆書面質詢時表示，目前沒有計劃將港台私營化，但會繼續改善港台的管治及管理。當局指，按照《香港電台約章》及現行機制，目前已有一套獨立和公平的機制，處理對廣播機構的節目投訴，商經局認為所有涉及節目內容的投訴，應透過現有行之有效的機制處理。

商經局稱港台接連被裁定違規 會全面檢討節目製作機制

陳恒鑌在書面質詢中表示，鑒於通訊事務管理局過去兩年接獲不少就港台節目作出的投訴，並裁定部分節目的內容未能符合客觀、持平和資料準確的要求，詢問政府有否新措施防止出現同類情況。

商經局回覆指，在2019-20及2020-21（截至2021年1月）兩個年度，通訊局共裁定7個有關港台節目的投訴個案成立，當中包括1個嚴重警告、3個警告、2個強烈勸諭及1個不作出懲處的個案。

局方表示，對於港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文，認為事件性質嚴重，已經嚴正要求港台作出正面和負責任的回應，包括全面檢討其節目編輯和製作的機制，以確保同類錯誤不會再發生。

至於商經局為檢討港台管治及管理而成立、自去年７月起展開工作的專責小組，局方預計檢討工作需時6個月完成，專責小組會向商經局提交報告。

商經局：政府無計劃將港台私營化

商經局表示，港台目前的定位及公共職能是經廣泛討論及諮詢後作出決定，《約章》清晰列明港台作為香港的公共廣播機構須達到的公共目的及使命，以及港台作為政府部門的職責。當局稱，政府目前沒有計劃將港台私營化，但會繼續改善港台的管治及管理以更全面及整體貫徹符合《約章》中對港台的要求。