許正宇批美方手法拙劣荒唐：單邊制裁不損香港國際金融地位

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-03 14:58

財經事務及庫務局局長許正宇，今（3日）在立法會回應議員有關保護港人合法權益措施的質詢，民建聯立法會議員黃定光關注，特區政府會否有對策，要求美國撤銷制裁。 許正宇表示，外國政府單方面實施的制裁不符國際法，在香港亦沒有法律效力，不會對香港機構構成任何本地法律責任。許正宇又指，美方制裁除了暴露其虛偽和霸凌行為外，不會影響香港國際金融和貿易中心的地位，更不會動搖港府維護國家主權、安全及發展利益的決心。

許正宇批評，美方上屆政府肆意詆毀《港區國安法》，企圖透過「制裁」脅迫特區政府背棄維護國家安全的責任，形容手法拙劣，行徑荒唐。（資料圖片）

許正宇批評，美方上屆政府肆意詆毀《港區國安法》，企圖透過「制裁」脅迫特區政府背棄維護國家安全的責任，違反國際法及國際關係基本準則，強調手法拙劣，行徑荒唐，對此予以嚴厲譴責。

立法會議員何君堯稱，美國政府對香港部分官員實施單邊制裁，特首出糧都需要現金，關注政府否積極跟進，讓有關官員重開銀行戶口。許正宇稱，不會評論個別案件，但強調任何單邊制裁在香港都沒有法律效力，亦不會影響香港國際金融中心地位。

對於盈富基金早前一度宣布，不再對受制裁股份進行任何新投資。許正宇表示，相關決定導致市場不必要的混亂，他認為投資者有合理期望盈富基金會跟恆指表現，故已要求金管局及盈基金監督委員會跟進。