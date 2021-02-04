復課│中學校長明言定期檢測做成師生矛盾　寧選擇三分一學生回校

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-04 10:15

教育局昨日（3日）指出，所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限；如果學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，並定時接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。 有中學校長批評，定期檢測安排會令校方疲於奔命，製造大量、不斷重複的行政混亂，而且亦會做成師生矛盾，對學校做成滋擾，令資源及人手轉移追蹤至有否檢驗而非教學；而且學校亦需每隔兩星期，等待檢測結果才能決定或獲批評是否能繼續返校，對教學做成不穩定，寧可只讓三分之一學生回校了事。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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廠商會中學校長麥耀光於商台節目上，嚴厲批評有關措施。他指有關安排會對學校造成極大困擾，因為行政上不可行，首先學校除老師、全職員工外，還有協助教學的兼任導師、舊生等，人數很多，也不知如何追蹤；而且學生佔學校大多數，只老師要檢測而學生或入校家長不需檢測，會做成師生間矛盾。

校方要在兩星期內不斷「追數」 極度繁瑣

另外，新安排要每兩星期檢測一次，得知結果後向教育局申請全面面授課堂，行政程序上校方要在兩星期內不斷「追數」，要求檢測結果，「到你驗晒，拎去俾教育局批，局方核查得嚟都一兩日。校方再發通告俾家長話可以復課又一兩日，然後下一輪差唔多又到」。

麥耀光批評，這對於學校來說是極度繁瑣的行政程序。他表示，學校自身肯定會做好防疫措施，保護好師生，但新安排製造混亂多於方便。

不少校長對安排「敢怒不敢言」

麥耀光又質疑，如果收不齊檢測結果就不能復課，但如果隔兩天又突然收得齊，是否又突然可以復課？他指，一間學校有一個穩定的時間表，才可以有效地計劃課堂內容，這些行政程序會為校方帶來不穩定因素，因此他和副校已初步決定，寧可不參與定期檢測，分批讓三分之一學生回校，稍後會向校董會提出相關建議。他又揚言，認識不少中學校長都和他持類似想法，認為措施在行政上不可行，但許多校長都「敢怒不敢言」。

教育局將道德責任拋給學校

不過麥耀光慨嘆，教育局如此安排，是將道德責任拋給學校，形成學校不能全面面授課堂，像是學校的責任般，但家長未必會明白行政上有多麼困難。「呢個係分化緊我哋學校同家長學生，政府做乜要令我哋咁為難？」