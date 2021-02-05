立法會修規擬罰停賽　鄭松泰質疑尺度過鬆　盧偉國指細節可再商討

撰文： 周禮希 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-05 20:09

立法會議事規則委員會向議員諮詢修改議事規則，新增「罰停賽」建議，讓立法會主席有權動議就個別議員極不檢點的行為，表決懲罰議員暫停職務一星期、期間停發薪津，再犯者停職期累計雙倍遞增。 熱血公民鄭松泰質疑，有關建議將主席權力進一步提升，條文的尺度過於寬鬆，強調議事規則本來已有機制處理議員行為不檢。民主黨前立法會議員林卓廷則表示，有關停發薪金和津貼的建議更加「離譜」，令議員辦事處同事無法工作，反問被停職的立法會議員，是否不用跟進其他個案。 至於建制派方面，民建聯主席李慧琼及經民聯主席盧偉國均表示，支持修改議事規則。

鄭松泰接受查詢時表示，有關建議被通過後，將進一步提升公眾擔任議員公職的成本，「不止議會抗爭早已走到盡頭，連提問、表達看法都有機會被濫權對待。」（資料圖片）

非建制派強調現行機制已可處理

鄭松泰接受查詢時表示，有關建議被通過後，將進一步提升公眾擔任議員公職的成本，「不止議會抗爭早已走到盡頭，連提問、表達看法都有機會被濫權對待。」他認為條文提供予主席執行的條件過於寬鬆，舉例指以往議員在會上用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，或者以「習總」稱呼中共中央總書記、國家主席習近平，日後都有機會被立法會主席視為行為極不檢點，繼而作出動議。

不過，由於修改議事規則只需要在分組點票獲得通過，即使在泛民主派總辭之前，建制派已經可以提出動議。鄭松泰認為，由於立法會現時缺乏足夠的反對聲音，估計社會難有充足空間理解今次修改議事規則會如何破壞制度。

民主黨副主席、立法會前議員林卓廷直斥議規會的建議「離譜」、極不合理，指議員違反《議事規則》為抗議政府政策，同樣是在履行議員職務，目前主席已有權力讓議員趕離會議廳，亦可報警處理，「仲處理唔夠啊？」他續指，委員會建議停發薪金和津貼的做法更加「離譜」，令議員辦事處同事無法工作，反問被停職的立法會議員，是否不用跟進其他個案。

至於未來民主派有何應對方法，林卓廷僅表示：「有選舉先算啦。」

民建聯主席李慧琼認為議規會建議的方向值得支持。（資料圖片／盧翊銘攝）

建制派去年已倡設「紅黃牌」罰停賽制度

建制派方面早於去年年中，已提出研究設立「紅黃牌」制度罰停賽。民建聯主席李慧琼認為，過去議員違規的成本太低，所以要加重議員違規罰則，例如設「紅黃牌」罰停賽等，社會上早已有多番討論，認為議規會建議的方向值得支持，明白單靠罰則未必能完全處理議員違規問題，但希望讓議會撥亂反正，法規也需要與時俱進。

經民聯主席盧偉國表示，其他地方的議會也對議員不當行為設有罰則，近年議員在立法會上的滋擾、搗亂及暴力行為，令到市民非常慨嘆，認為修訂《議事規則》是應該做的事，有助議會恢復秩序，當中的細節可再商討。經民聯副主席林健鋒則表示，立法會過去的狀態早已過於混亂，先而口角，繼而動武，早已令立法會的形象變得很差，認為今次修改議事規則只是撥亂反正，參考其他國家，認為修改時間適當。