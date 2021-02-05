旺角花農批發市場再轉軚復辦　改凌晨僅限批發　區議員憂噪音擾民

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 21:41

新冠疫情持續肆虐，政府上月初原以擔心群組爆發為由，宣布取消年宵花市，相隔11日後又轉軚，決定有條件下在原定的15個地方恢復年宵市場，惟旺角大球場入口廣場的新界花農批發市場仍然取消。 事隔半月，政府再改口風，於同址復辦新界花農批發市場，但為了配合政府防疫政策，將市場由批發及零售市集改為僅限批發活動，並縮減活動規模，包括更改營業時間到凌晨1時至上午9時。 油尖旺區議員林兆彬指出，該位置旁的花墟道便是民居，凌晨的噪音問題，加上疫情「根本無法想像」，直呼「痴線㗎」，已向油尖旺民政專員表示強烈反對。

政府上月初原以擔心群組爆發為由，宣布取消年宵花市，相隔11日後又轉軚，決定有條件下在原定的15個地方恢復年宵市場。（資料圖片）

自2002年，港九花卉職工總會都會在農曆新年前7日，在旺角大球場的入口廣場舉辦批發及零售市集，作為新界花農批售年花的臨時場地。政府早前決定重開年宵市場，但旺角的新界花農批發市場仍按計劃取消。

林兆彬今日（5日）在facebook上載康文署的資料文件，指政府突然通知他，將在旺角大球場舉辦新界花農批發市場。根據文件，政務局局長張建宗已根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），在漁護署的建議下，批准工會在旺角大球場舉行新界花農批發市場，惟運作時間改為2月7日至11日的凌晨1時至上午9時，並縮減檔舖數目及入場人數等，為花墟道一帶的花店提供臨時補給，以應付市民於農曆新年前夕對鮮花的強烈要求。

將提供「有人接聽的」投訴熱線

文件提到，漁護署會負責協助及監管防疫措施的施行及運作。為監察活動產生的噪音，工會會採用環保署的消減噪音措施，並提供有人接聽的投訴熱線，以因應附近居民的投訴採取行動。