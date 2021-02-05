支聯會維園年宵攤位收警告　要求拆除賣花無關內容：可能終止合約

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-05 22:40

政府早前決定取消年宵花市，後改變決定宣布在原有地點復辦，不過就將規模減半及取消乾貨區。支聯會今年成功以底價投得3個濕貨攤位，原遭食環署拒絕簽約，但數小時後轉軚開綠燈，得以繼續於維園擺設攤檔「自由花圃」。 不過，在年宵市場準備明日開鑼之際，支聯會的攤位今日（5日）晚上收到食環署警告信，被指內容與賣花無關，要求兩小時內拆除，否則可能會終止合約。

支聯會的攤位2月5日晚上收到食環署警告信，被指內容與賣花無關，要求兩小時內拆除，否則可能會終止合約。（支聯會Facebook）

支聯會自1990年在維園年宵市場設置攤位，推介民運書籍及紀念品。政府去年不允許賣乾貨，支聯會改以濕貨攤檔傳達政治信息。根據支聯會的介紹，今年的攤位宗旨，是透過賣花帶出「六四」32周年主題「為自由 共命運 同抗爭」，將民主及自由訊息帶進日常生活。

《香港01》記者今早到場視察，支聯會的攤位位置為19號和20號，年花種類包括天堂鳥、銀柳、太陽花、康乃馨、仙人掌及風信子。按支聯會的解釋，繡球花開花時，花瓣會彼此依靠，代表中港民主運動唇齒相依，命運與共；買5枝繡球花則象徵「五大綱領」及「五大訴求，缺一不可」等。

惟到晚上10時許，支聯會在社交平台上表示，剛收到食環署的警告信，指其維園年宵攤位內容與賣花無關，要求拆除，並會於兩小時回來跟進，更可能會終止合約。