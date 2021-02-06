維園年宵攤位遭食環署終止合約　被鐵欄圍封　支聯會：會繼續開檔

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-06 09:16

全港15個年宵花市今日（6日）開鑼，支聯會在維園年宵的濕貨攤位，昨晚兩度收到食環署警告，要求於兩小時內移除與售賣物品無關的橫額，否則考慮終止合約。支聯會凌晨12時再接獲食環署張貼告示通知終止協議，勒令支聯會於今早7時交還攤位。 支聯會今早表示，會照常在維園開檔。支聯會主席李卓人批評當局政治打壓，反映香港自由空間萎縮，又指「平反六四」等口號只屬銷售年花的手法，與「恭喜發財」無異。

7時照常開檔 為新冠肺炎「吹哨者」李文亮默哀

支聯會今早7時照常在維園開檔，李卓人、副主席蔡耀昌等人為檔位揭幕，其後為新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫生逝世一周年默哀一分鐘。支聯會攤位展示出「平反六四 戰鬥到底」的大型橫額，至早上8時，暫未有政府人員到場驅趕。



李卓人指，支聯會已連續32年在維園擺設年宵攤位，上年支聯會同樣以政治訴求吸引市民買花，但今年當局卻不容許，批評當局打壓市民的表達及言論自由，再一次顯示香港自由空間萎縮。他稱，當局以不同藉口封殺檔口，日後支聯會擺年宵攤位可能成為絕響。

平反六四」等政治口號是吸引市民買花銷售策略



他強調，「平反六四」等政治口號是吸引市民買花的銷售策略，「同隔離檔講恭喜發財無分別。」



李卓人指，支聯會會堅持在維園擺檔，會與食環署人員理論，若最終無法繼續會尋求其他方法銷售年花。他說，賣年花的收益主要用於支聯會六四紀念館及相關官司，去年年宵攤位營業額約有20多萬元，如果今年無法營運，對支聯會收入有一定影響。



支聯會準備售賣的花卉代表著不同政治信念，包括象徵著「五大訴求」及支聯會五大綱領的「五大繡球」，代表著「為自由」的天堂鳥及銀柳，代表「共命運」的太陽花等。

8時15分食環署以鐵欄及封條圍封攤位 李卓人：會繼續營運攤位

至早上8時15分有食環署人員到場，告知將終止攤位合約，並於攤位附近架起鐵欄。李卓人和蔡耀昌與食環署人員理論，蔡要求與較高級的人員對話，讓支聯會解釋情況。食環署人員稱會與上司商討，暫時離去。食環署人員10分鐘後再次到場，稱要執行上司的指示，將攤位以鐵欄及封條圍封。

李卓人說，食環署人員圍封只是擴闊其攤位的空間，他們仍可做生意，會繼續營運攤位。