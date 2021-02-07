政府17日內20次封區　余德寶批勞民傷財　龐朝輝倡商戶可豁免圍封

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-07 15:53

過去兩周政府頻頻封區實施強制檢測，17日內共執行20次封區行動。油尖旺區議會副主席余德寶今(7日)出席城市論壇時表示，政府封區做法勞民傷財，促立即停止。他又稱，2萬多人檢測只有15人確診，未能證明封區有效，且有地區解封後仍出現確診，顯示不能切斷傳播鏈。 本身是醫生的經民聯衞生健康事務委員會召集人龐朝輝在同一節目稱，封區確實有滋擾市民，但政府現時已縮短封區時間，將擾民減至最低。龐朝輝認為一次的封區強制檢測並不足夠，因環境污染等問題未有解決的話，有機會再產生感染，建議政府設相關配套措施跟進。

黃碧雲批評政府不從源頭解決問題，反而要封區「搞社區、搞我哋嘅市民」 (資料圖片)

黃碧雲批政府「搞到市民」 柯創盛：封區與否同遇批評聲音

民主黨黃碧雲指，第三波疫情源頭是海員、機組人員的輸入個案，但政府不願封關；到第四波疫情，源頭來自地盤爆發，政府仍然不肯從源頭解決，反而要「搞社區、搞我哋嘅市民」。

不過，民建聯柯創盛並不認同黃的說法，指政府無論封區與否，一樣都會遇到批評聲音，「唔做就話你後知後覺，做咗無結果又話勞民傷財」。他認為政府在通報上可做得更好，但最重要是找出隱形病患者，盡快清零。

余德寶形容政府現時做法是藥石亂投，強調封20區沒成效就應該停止。他稱有商戶反映，過去兩日受封區影響已損失過百萬。黃碧雲表示，政府在第四波疫情「水尾」就做「大龍尾」，不但對市民、商戶做成滋擾，想大家夜晚如「宵禁」一樣，希望市民「靜雞雞」過年。龐朝輝建議，政府進行封區時，可讓區內進行商業活動人士離開，不用封鎖至朝早，但要記錄相關資料方便追蹤。

疫情帶出舊樓隱患，黃碧雲稱，近日到舊樓視察外牆，發現不少污水渠殘舊，渠管改裝亂駁，政府應成立十億基金幫相關樓宇處理渠管問題。柯創盛亦表示，政府應提供長遠資助，視察和研究舊樓渠管問題，強調有需要就應該去做。余德寶批評，三無大廈的問題一直存在，但政府「掃入地墊底」，直到今次疫情爆發，便一次過衍生出許多問題。