專訪｜前高官蘇錦樑談港府文化　缺風險管理機制　憶初入職鬧笑話

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-15 07:00

民建聯早前發表「變革香港」倡議，政黨角色定位會由過去的參政議政，逐步走向多渠道參與管治。民建聯主席李慧琼解釋，作為政黨應逐步向執政進發，未來會派更多人加入政府。本身是民建聯會務顧問的蘇錦樑，早在2009年加入問責團隊，2011年至2017年擔任商務及經濟發展局局長，可算是政黨人入政府的「試驗田」。 蘇錦樑早前接受《香港01》專訪，大談離開「熱廚房」後的工作動態，分享在政府工作的經歷和軼事。蘇錦樑指出，政府內部的文化、工作方式，甚至是文件用字，亦與商業機構有很大差異。他憶述最初加入政府的時候，要為當時的上司馬時亨草擬信件，馬信亨閱後寫上「Content」，蘇以為信件的「Content（內容）」有問題，遂問對方信件欠了甚麼內容，馬笑指「Content」在政府文函中解作「滿意」。

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私人機構風險管理制度 政府可借鏡設「Heat Map」

蘇錦樑於09年加入問責團隊，擔任商經局副局長，2011年6月接任因病辭職的劉吳惠蘭，擔任商經局局長，直至2017年6月，在政府的工作經歷豐富。蘇錦樑離開「熱廚房」後，重返律師行業，亦獲邀在多間上市公司擔任董事，多元發展。他認為私人企業的風險管理制度值得政府借鏡，指企業透過分析客觀、科學數據，看清每一個範圍的風險，若這種風險管理的準備範圍完備，突然而來的政治事件便容易迎刃而解。蘇錦樑認為，政府正正就是缺少了風險管理上的「Heat Map（熱點圖）」。

外界經常質疑公務員系統官僚作風橫行，成為政府未能善治的其中一項因素。蘇錦樑認為，政府內部溝通有可改善的地方。他解釋，過往政府內部一直以「線性（linear）」的方式處理文函，文件需由最低層的官員加簽，最後方傳到副局長和局長，「要一層一層加簽，呢啲工作方式會拖慢時間，當然如何你急嘅話，可以直接send email俾𠴱個人，但呢種linear嘅溝通方式，效率好慢」。

蘇錦樑擔任商經局副局長時，馬時亨擔任局長。

政府內部溝通用簡寫 政黨人需時適應

蘇錦樑認為，政府可借助新科技和網站，以多面向（Multi-dimension）的方式加強內部溝通；同時在政策制定的過程上，他認為從資訊收集、分析、決策到反饋的過程可加快。

作為政黨中人，蘇錦樑指有不少地方需要適應，例如內部批文會出現很多英文簡寫的官銜，他憶述有一次見到文件上出現「USCED」，他思考良久，最後才知道原來「USCED」是他自己，即商經局副局長（Under Secy for Commerce & Econ Dev）的簡寫。

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑（羅國輝攝）

政府內部文件用字，亦與商業機構有很大差異。他憶述最初加入政府的時候，要為當時的上司馬時亨草擬信件，馬信亨閱後寫上「Content」，蘇以為信件的「Content（內容）」有問題，遂問對方信件欠了甚麼內容，馬笑指「Content」在政府文函中解作「滿意」。蘇錦樑又指，在政策層面，政黨視野往往集中在「成功爭取」，但在政府內部工作，需分析政策整體影響和各項因素，方能作出決定。

民建聯提出「變革香港」倡議。（盧翊銘攝）

指引入新稅種需考慮多項因素

談及民建聯「變革香港」倡議，當中提到透過加徵新稅項，達至二次分配。蘇錦樑說，他並無參與當中的討論，不過認為若加入新稅項，需考慮多方面因素。其中，他提到政府在2007年取消遺產稅，目標是希望吸引更多資產到港，「讓多啲資產嚟香港做管理，讓市民從中可以得到好處」。他認為若加入新稅項，需考慮會否影響香港長遠商業利益發展，同時要思考香港的競爭對手新加坡會否藉此得益，亦要顧及國際投資者的看法。