張建宗訪衞生防護中心及機場　向當值員工大派利市

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-13 18:25

曾自言十分喜歡工作的政務司司長張建宗，在農曆新年期間亦繼續工作。他今早出席電台節目後到訪衞生署衞生防護中心和香港國際機場，了解最新的新冠肺炎防控措施，並感謝在農曆新年期間繼續緊守崗位的工作人員。 根據政府新聞處的片段，張建宗在機場向當值員工大派利市，又視察了正在一號客運大樓進行的優化工程，了解登機閘口翻新工程及天際走廊建造工程的最新進展。 政府表示，為機場員工而設的專屬檢測計劃由2月4日至25日實施，估計參與人數接近7萬人。截至2月11日已有約5萬人接受檢測。張建宗對檢測有序進行表示讚賞，並感謝機管局全力配合政府的防疫策略。

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張建宗在食物及衞生局局長陳肇始及衞生防護中心總監林文健醫生的陪同下，聽取家居檢疫支援小組、行動召集室、緊急熱線中心、健康促進處、檢疫中心工作小組和緊急應變中心的人員介紹其工作。

張建宗其後在香港機場管理局行政總裁林天福及機場運行執行總監張李佳蕙陪同下到訪機場，並到為機場員工而設的專屬檢測中心，了解機場員工接受新冠肺炎強制檢測安排情況。政府表示，計劃由2月4日至25日實施，估計參與人數接近7萬人。張建宗察悉截至2月11日，已有約5萬人接受檢測。他對檢測有序進行表示讚賞，並感謝機管局全力配合政府的防疫策略。

張建宗亦在警務處副處長（行動）蕭澤頤、香港海關副關長何珮珊及入境事務處副處長陳天賜陪同下，探訪在機場當值的香港警務處、香港海關和入境事務處的前線人員。他感謝在農曆新年期間當值的員工，並祝願他們在牛年萬事勝意、身體健康。