新冠肺炎｜100萬劑復必泰疫苗月底抵港　聶德權：將公布預約安排

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-14 11:44

公務員事務局局長聶德權今日（14日）出席無綫新聞節目《講清講楚》時表示，復星醫藥與德國BioNTech藥廠供港的100萬劑復必泰疫苗預計於本月底到港，具體日期會在到港前數天通知，而當局亦正積極聯繫供應商跟進科興疫苗到港的時間。 聶德權亦透露了具體安排，指會先開放部分社區疫苗接種中心進行接種工作，有10間較大型的院舍會優先安排接種，讓工作人員熟習整體流程及運作後，再擴展至全港各區。當局短期內會公布疫苗預約安排詳情，包括優先接種群組及預約接種地方等，疫苗抵港時便會安排預約程序。

聶德權指，當局短期內會公布疫苗預約安排詳情，包括優先接種群組及預約接種地方等，疫苗抵港時便會安排預約程序。（資料圖片）

疫苗抵港即展開預約程序 中心多失約個案或減存量

聶德權表示，復必泰疫苗須以攝氏零下75℃儲存，疫苗解凍後在2至8℃下可保存5天，使用前需要先稀釋再注射，聶德權形容整個過程比較複雜，因此政府進行準備工作需時，當局已進行運送演練，確保執行順利。

聶德權指，政府短期內會公布疫苗接種計劃的詳情，以及優先接種的群組及接種地方，當疫苗到達香港就會開始預約程序，盡量簡化方預約方式方便市民，節目主持問若市民預約後失約可有責任要付？聶德權呼籲市民配合防疫工作，盡量避免失約，惟暫時未有懲罰失約人士的想法，但中心會就疫苗每日的使用情況作出調整，如有前一日有多人失約，可考慮減少之後放置在中心的疫苗數量，避免浪費。

科興亦有望2月底到港

政府指，由於復必泰疫苗的運送過程較複雜，計劃開始時會先開放部份的疫苗接種中心，疫苗中心有不同營運者，包括學校、醫院等，待工作人員熟習運作後會擴展至全港各區。聶德權表示，疫苗中心的運作約需要約1000名醫護人員，後勤行政人員亦需要1000多名公務員，現時已開始招募工作。

另外，聶德權指現時科興疫苗需要提交補充資料，或有望於2月底到港，又指港府與科興聯繫密切，正積極爭取疫苗盡早到港，呼籲市民在選擇接種疫苗前，可先到政府網站參考不同疫苗的功效。