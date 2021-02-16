【財政預算案2021】派錢遇疫風　建制警告勿減糖　料保留三粒糖

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-16 13:56

新一份《財政預算案》下周三出爐，面對新冠疫情持續逾年，嚴重衝擊各行各業，《預算案》會否有更多「派糖」措施，甚至如去年般全民派錢，成為社會最大關注。但觀乎財政司司長陳茂波早已做好期望管理，放風要「睇餸食飯、應使則使」，明言「加糖」有難度，是否預言全民派錢無望？ 綜合政界消息，港府去年已推出多輪防疫抗疫基金，加上面臨逾3000億元財赤，估計全民派錢及派發消費券的機會甚微。雖然如此，無法「加糖」不代表不保留原有的「派糖」措施，政圈預料社會保障金（綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼）「出雙糧」、退稅、減差餉這三大紓困措施仍會保留。 有建制派擔心，若今年《預算案》連屬每年例牌菜式的「派糖」紓困措施亦縮水，或向市民傳遞錯誤信息，以為建制派施壓能力不及民主派，在民主派總辭後，港府便可不用理會立法會施壓。

去年《財政預算案》公布多項「派糖」措施，主要讓一般家庭或市民受惠（非商業）的包括：

＊向18歲或以上的香港永久居民發放1萬元；

＊寬減100%薪俸稅和個人入息課稅；

＊寬免住宅全年差餉，每季上限1500元；

＊綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「出雙糧」；

＊為公屋低入租戶代繳一個月租金；

＊合資格低收入家庭發放一筆過特別津貼。

多個政界消息均指，在疫情持續，庫房收縮下，新一份《財政預算案》再度全民派錢，或派發消費券的機會甚微，但估計有「三粒糖」仍會保留，就是對一般打工仔及家庭受惠最大的退稅、退差餉及社會保障金（綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼）「出雙糧」。有建制派人士形容，這三大措施是預算案「派糖」的核心元素，縱使今年庫房水緊，亦不會輕易挪走。

當然，退稅和寬減差餉方面有可能會「減甜」，薪俸稅和個人入息稅是否如去年的百分百寬減、上限2萬元，差餉是否全年寬免、每季上限1500元，存在變數。

建制派向財爺提兩「警告」 一涉政治大形勢

據聞，建制派不同政黨向「財爺」陳茂波提出過兩個「警告」。第一，港府去年雖然推出過多輪防疫抗疫基金支援社會，但主要是商界及小企業營運者受惠，對個人補助輕微，若《預算案》中再無惠及一般家庭的紓困措施，必招來訴病，這對陳個人仕途構成壓力。

第二，今次是民主派總辭後的首份《財政預算案》，若「派糖」措施大縮水，難免令人質疑建制派向政府施壓的能力不及民主派，令人以為當民主派離開議會後，政府就不用理會建制派，「連糖都唔洗派」，或影響九月立法會選情。一名資深建制派人士認為，今時今日財政預算案不應只是「出納賬簿」，還須顧及政治形勢。

保留寬免公屋一個月租金？ 消息：機會一半一半

不過，始終庫房有限，主要「三粒糖」保得住，其他派糖措施或難逃被削命運。最有可能被「動刀」的是公屋免租一個月，原因是有政府中人認為，減免公屋租金屬「雙重補貼」，對其他市民不公平。

另亦有聲音指，去年《財政預算案》有派錢，今年民主派總辭後，預算案便不再派錢，不管如何也會給外界一種觀怠，失去民主派的議會，可以逼使港府「做嘢」的可能性更低了。

▼財政預算案2021 各大黨派建議一覽▼