專訪︱71歲麥海華續任支聯常委　籲互相支持渡寒冬：這是良心事業

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

去年六月底《港區國安法》實施，政治低氣壓濃罩本港，屹立本港32年的支聯會也面臨成立以來最大危機，風雨不改的維園燭光晚會首度被禁。直至近日，連維園花市亦被「終止合約」，理由是「攤位內容與賣花無關」。這些變化不足一年內發生。在波譎雲詭的政治氣候下，支聯會前路何去何從？ 支聯會常委、六四記念館管理委員會主席麥海華接受《香港01》訪問，剖析支聯會面臨的政治形勢及展望未來工作路向。麥海華稱，支聯會目前所面對的政治打壓，甚或被取締的風險，已非他們所能預防，但支聯會必會繼續堅持五大綱領，將維園燭光集會、遊行等悼念六四的活動延續下去。 麥海華直言，作為一名公民，有道德責任和堅持，希望能為自己的人民工作，「這是良心的事業」。

年邁70的麥海華，由第一屆支聯會開始擔任常委，這一次他決定繼續留任。（高仲明攝）

2月28日「華叔」生忌 悼生前無我付出帥先士卒

2月28日是已故支聯會主席司徒華的生忌，訪問當天六四記念館換上悼念司徒華的展板。支聯會之所以能走到第三十二個年頭，麥海華認為，除了因為組織沒有內部矛盾和利益衝突外，更重要的是過去司徒華的領導，「佢喺做嘢方面係『無我』嘅，為爭取、為目標肯付出，帥先士卒，佢嘅言行畀到我哋一個啟示，有咩問題大家傾掂佢，因為我哋面對嘅係更大嘅敵人。」

兩個月前，支聯會在《國安法》實施後首次改選常委，經內部權衡風險後，20名常委名額減至15人，不少元老退下火線。年邁70的麥海華，由第一屆支聯會開始擔任常委，這一次他決定繼續留任，「係呢個時候我唔覺得離開咗對運動和工作有好處，所以我會堅持落去，我哋唔係戀棧權位，呢個喺責任和承擔。」

麥海華相信，支聯會成員大機會被控違反《國安法》，支聯會甚或面對被取締。（高仲明攝）

料大機會被控違國安法 批不理性對待反對聲音

去年6月30日，《港區國安法》來襲，當時支聯會一下子站在急浪尖，抨擊聲音此起彼落。麥海華相信，支聯會成員有較大機會被控違反《國安法》，支聯會甚或面對被取締。他不諱言，針對支聯會的說話令人不寒而慄，不少人感擔憂和恐懼。麥強調，支聯會過往30年一直依法行事，沒想過30年後會遭拘捕，「國安法呢把刀落嚟時人人自危」，因他不信中共會理性對待反對聲音。

政治環境急遽轉變，麥海華坦言只能夠盡做，「打到埋嚟」都無法逃避，「你話我哋有種傻勁又好，我哋堅持又好，我哋覺得要用理由說服我哋，我哋愛自己國家，但我哋更愛真理，唯有真理先令到我哋站得住腳。」麥海華稱，對自己國家有盼望，惟預料支聯會將面對更大的困難，因為國家不會容許他們存在。

麥海華提及，去年實體博物館將反修例運動與六四運動扣連，今年是中共建國100周年，主題將圍繞六四運動與建國百周年的關係。（高仲明攝）

六四網上博物館盼8月推出 冀火光照亮日後民主運動

為免32年前的六四歷史被遺忘，支聯會近年計劃建立名為「六四人權記憶博物館」的網上記念館。麥海華表示，由於現時人手有限，無辦法有系統展出所有館藏，故將聘請專業人士幫忙整理資料，擴大網館收藏，豐富網頁設計，希望全面保存資料的同時，也可吸引年輕一代關注。麥海華又指，網頁除記述當年北京民運外，其他省市的行動亦會記錄在不同編章。

支聯會去年6月4日起發起網上博物館的眾籌，短短60日已達標。麥海華稱，期望網上記念館可在本年8月推出，同時實體博物館亦會繼續運作。他提及，去年實體博物館將反修例運動與六四運動扣連，今年是中共建國100周年，主題將圍繞六四運動與建國百周年的關係。

麥海華又透露，支聯會會繼續申請將六四事件加入聯合國教科文組織的「世界記憶項目」。他強調，六四運動是中國近代歷史重要的政治事件，雖以失敗告終，但其火花、光芒燃燒和照亮了日後的民主運動。

麥海華認為，80年代的中國對香港實踐一國兩制和《基本法》，但過去十年開始吹捧「新加坡模式」，著重對人民意識形態的嵌制。（高仲明攝）

70年代已投身社運 嘆高壓管治走回頭路

麥海華年輕時已投身社運，1975年當選港大學生會會長，在「火紅年代」與國粹派針鋒相對，數十年來歷經不少民主運動的進程和變遷。麥海華認為，80年代的中國對香港實踐一國兩制和《基本法》，但過去十年開始吹捧「新加坡模式」，著重對人民意識形態的拑制，「好多人話香港係生金蛋嘅鵝，但如果你要紫砂茶壺洗乾淨佢，然後去掉一切歷史痕跡，呢個已經唔喺一個對中國人民有貢獻嘅地方，我相信這是大部分有志之士對香港前景感到悲觀嘅原因。」

麥海華認為，北京利用《國安法》拑制言論、結社自由，「骨子內是要取締任何反對聲音」，不容任何異見人士，形容這是違反歷史發展的趨勢，亦是一種倒退。麥海華認為，歷史已經告訴人們，高壓管治是錯誤和失敗，但遺憾地現在走回頭路。

麥海華唯盼大家保持力量，寄望將來，有一日可說真話，尋真相。（高仲明攝）

當年的熱血青年走到頭髮花白，麥海華多年堅持參與民主運動，「走到咁耐我哋只能夠互相支持，我哋都無辦法能夠話唔使驚，事實上大家都擔心把刀幾時落嚟。」他唯盼大家保持力量，寄望將來，有一日可說真話，尋真相。「在極權打壓下，處處用大棍扑落嚟，無人可倖免，只能做自己應做的事。」

「無人知道將來會點樣，黎明前嘅黑暗最黑，除非看到黑暗盡頭，否則都唔知聽日係咪陽光燦爛，但我哋要有堅持，要有盼望，民主自由，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。」麥海華深信人民最終會勝利。