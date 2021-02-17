建制促立法禁侮辱公職人員　聶德權否認推來推去：保安局正研究

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-17 16:00

公務員事務局局長聶德權今（17日）表示，保安局正研究立法禁止侮辱公職人員，惟暫時未有細節公布。 民建聯議員葛珮帆指，保護公職人員有尊嚴地執勤和工作，是公務員事務局責任，希望兩個政策局不要「推來推去」。新民黨葉劉淑儀指，政府若真的修例，範圍不會只針對辱警，所有公務員都應受保護，認為應由公務員事務局負責。 聶德權否認「推來推去」，他只是交代目前保安局有研究，因議題開始時本身是關於辱警。

公務員學院今年成立 聶德權：培訓或增要求



聶德權在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上表示，將於今年成立公務員學院，以北角政府合署為臨時選址，計劃於2026年移師至位於觀塘的綜合發展項目。局方已於2019年11月成立公務員培訓諮詢委員會，下設4個工作小組，包括檢視國家事務和《基本法》、領導才能、創新及科技應用、國際協作4個範疇，而未來公務員培訓重點是加強公務員隊伍對國家事務和香港特別行政區憲制秩序的認識。



聶德權指，日後公務員培訓在個別領域上或有相關要求，規定要完成特定培訓項目才能晉升更高職級，而現時新入職公務員在試用期亦須接受《基本法》基礎培訓，若未能完成或影響轉職機會。

建制派「班長」廖長江關注公務員培訓會否教授《港區國安法》的立法理念，聶德權同意培訓應包含國家安全概念，又認為公務員有需要充分了解香港在「一國兩制」方針下由國家《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序。

聶德權：稍後將處理政府合約員工宣誓問題

在吸引青年加入政府議題上，不少議員關注政府如何評估實習計劃的成效，聶德權說，過去5年招聘的150名政務主任中，25人曾參與政府的政務職系實習計劃，他同意日後可向參與實習計劃同學進行問卷調查，以更好掌握計劃成效。

政府早前規定所有現職公務員需要宣誓，聶德權透露，局方稍後將處理合約員工宣誓問題，但他提到因有不同年期的合約員工，政府內亦有短期實習生，故需要先考慮有關情況再作處理。