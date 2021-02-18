安心出行｜譚文豪茶餐廳拒用安心出行　籲食客紙筆填資料免監控

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-18 13:09

政府宣布今日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話，未有採取以上新增措施的食肆，須縮短堂食時間至6時前。 由公民黨前立法會議員譚文豪、中小企食店聯盟召集人林瑞華經營的茶餐廳「一日三餐」，表明不會逼食客使用「安心出行」，客人可以紙筆填寫個人資料，放入印有特首林鄭月娥肖像的紙箱，「一齊用紙仔塞爆佢個口」。

質疑是「健康碼變奏版」



林瑞華在Facebook撰文，指政府早前稱市民可自願使用「安心出行」，結果現在連出街食飯都要掃二維碼，「聽到都覺得好似返咗大陸」。他質疑「安心出行」是「健康碼變奏版」，要求使用者開放多種權限，監控市民一舉一動。

「一日三餐」店內設置了印有特首林鄭月娥肖像的紙箱，食客可以紙筆填寫個人資料後投入，以取代使用「安心出行」。「一日三餐」專頁稱，保證不會看箱內的個人資料，每晚將資料移送到安全的地方妥為保管，並在31日後立即銷毀。

油尖旺區議員陳嘉朗在Facebook發文指，已為區內小店預備好供客人墳寫個人資料的表格，餐廳及處所可向他索取。陳嘉朗稱，要真正「安心出行」，不是掃個碼或填紙仔，而是一個以民為本的政府。

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近日多間「黃店」表明反對「安心出行」，寧願放棄恢復晚市堂食，食肆「壹碗壹碟」Facebook列出約30間放棄晚市堂食的食肆名單，包括隱啡、AFTER_TASTE.HK、滿記冰室等，一律拒絕使用「安心出行」或登記食客個人資料。