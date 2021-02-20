連日刊訪為愛國者治港「吹風」　新華社疑為改革選舉「舖路」

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-20 13:42

日前國家主席習近平聽取特首林鄭月娥述職時，提到香港必須始終堅持「愛國者治港」的深刻道理。有傳下月初召開的人大政協兩會，將會敲定具體的改革香港選舉制度方案。有媒體引述消息指，中央除了擬向選委會、立法會及區議會相關席位開刀，立法會五區直選的劃區亦會有改動，將拆分為更多選區。 新華社亦連日刊登多篇親中人士訪問，疑似為落實「愛國者治港」吹風。新華社今日（20日）再就香港選舉制度報道，全國港澳研究會副會長何俊志批評制度存在漏洞，令「愛國者治港」原則貫徹得並不充分，認為理應有所調整。他提出，有些規則未有規定，或貫徹得不徹底，如公職人員宣誓制度、候選人條件、當選議員後的行為規範等，為「攬炒派」提供機會；強調落實「愛國者治港」的基本原則，就必然意味著「反中亂港者」出局。

有傳下月初召開的人大政協兩會，將會敲定具體的改革香港選舉制度方案。（資料圖片）

何俊志強調，「愛國者治港」是「一國兩制」的初心之一，出於存在制度漏洞，極端「反中亂港」分子才有機可乘，以癱瘓特區政府、奪取管治權為目的，嚴重違背「愛國者治港」原則，認為讓他們成為「治港者」極其危險。

他提到，從14年「佔中」以來，香港有「極端反對派」一直在預謀通過各種計劃和行動，甚至用獨立于中央的方式主導香港政治；他們在反修例風波後竊取區議會議席，野心更加膨脹，企圖全方位爭奪香港管治權，一旦得逞「顏色革命」就會成功，特區憲制秩序就會被顛覆，亦嚴重違背「一國兩制」。

斥民主派初選打著「公民投票」幌子裹挾民意

何俊志又表示，部分當選議員主動勾結外部勢力，甘當美西方反華勢力的代理人，嚴重威脅國家安全。他續稱，美西方反華勢力長期插手香港選舉事務，重點扶植特定代理人與政治團體，不斷推動香港社會運動向激進化和「顏色革命」的方向演變，對國家主權、安全和發展利益造成嚴重損害。

對於戴耀廷等協調立法會初選，何俊志批評是打著「公民投票」幌子裹挾民意，為參選造勢。他斥責，有關行徑除了無法律效力及憲制依據，更是嚴重破壞選舉公平，擾亂選舉管理體制，及影響正常選舉秩序；又指初選的實質是欺騙、誘導及脅迫部分市民進行政治表態，妄圖以此操控選舉。

新華社近日發表多篇訪問，疑為香港選舉制度落實「愛國者治港」原則舖路。報道引述基本法委員會委員韓大元表示，因為選舉制度存在缺陷，令部分持「港獨」立場的候選人勝選；有必要把選舉安全作為國家安全的核心因素予以考慮。中聯辦前法律部部長王振民則指，要嚴格落實「愛國者治港」，確保香港特區政權任何時候都掌握在愛國者手中。

全國人大常委譚耀宗昨日亦於《香港01》撰文，表示香港需建立有效機制貫徹「愛國者治港」，香港的選舉制度應該有所調整以應付目前形勢。他又提到，經過修例風波及新冠疫情，暴露了特區政府在管治上和政策落實上的漏洞和不足，認為「一國兩制」要走下去，特區政府的思維以及整個管治制度也需要作出調整。