區委會「飛走區議員」　余德寶批政治凌駕民生　政府指已聽聆聲音

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-20 13:57

在2019年區議會選舉後，多名建制派區議員連任失敗，但當中部分人獲民政事務總署委任為各區分區委員會及撲滅罪行委員會委員。 油尖旺區議會副主席余德寶今（20日）在Facebook指出，繼分區委員會及撲滅罪行委員會後，油尖旺區地區管理委員會會議亦「飛走區議員」，成員只包括區內各主要部門代表。他批評政府再次以政治凌駕民生，玩政治把戲，「只會令政策如封區或安心出行，更加離地、勞民傷財」。

余德寶表示，政府自1982年推行地方行政計劃，並在全港18區設地區管理委員會，民政事務專員作為地區管理委員會的主席，負責協調各政府部門在區內的工作，過往一直邀請區議會正副主席和委員會主席出席。

他續指，有關運作一直行之有效，但直至2020年11月，地區管理委員會會議「飛走區議員」，經檢討後，政府理順了區管會的運作，其成員只包括區內各主要部門代表。余德寶批評，這再次證明政府再次以政治凌駕民生，指出以往議員在區管會主力討論和跟進不少議題，包括大角嘴死車問題、旺角無家者等，最後都得以處理和解決。

根據政府的書面回覆，民政事務總署指自今屆區議會上任以來，18區區議會就主要地區問題成立不少專責委員會或工作小組，總數達313個，而該等平台的設立讓政府部門有充分渠道聆聽區議會聲音。(余德寶Facebook)

政府：專責委員會或工作小組已有效聆聽區議會聲音

根據政府的書面回覆，民政事務總署指自今屆區議會上任以來，18區區議會就主要地區問題成立不少專責委員會或工作小組，總數達313個，而該等平台的設立讓政府部門有充分渠道聆聽區議會聲音。

民政事務總署指，由於有關平台已有效讓政府部門聆聽區議會聲音，經檢討後政府理順區管會的運作，又強調政府相關部門會繼續透過不同平台與區議會保持緊密溝通。