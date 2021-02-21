預算案｜鍾國斌倡派8千元電子消費劵刺激經濟　再推保就業計劃

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-21 12:55

《財政預算案》本周出台，有傳財政司司長陳茂波派錢機會不大，有建制派則呼籲以消費劵等方式支援市民。自由黨黨魁鍾國斌建議政府推出400億元新一輪「保就業」計劃、120億元失業援助金，每人每月最多領7千元，為期6個月；以及用560億元派發價值八千元的電子消費劵，刺激本地消費。 鍾國斌引述專家指，相信疫情在未來六個月會有所進展，隨着疫苗接種，相信正常生活會在可見將來重現，因此他才促請政府推出新一輪保就業計劃，助本地企業渡過難關。

鍾國斌（高仲明攝）

鍾國斌在港台節目《給香港的信》指，有部分行業自從「保就業」計劃結束後，已要開始解僱人手、被迫結業，他估計失業率未來會繼續上升，不少中小企正處於水深火熱之中。他認為，如果政府沒有即時行動，不少組織都會在假期結束後被迫關閉。

鍾國斌建議政府考慮啟動另一輪防疫抗疫基金，支持本地企業渡過難關，否則之前已花去的3千億港元亦會徒勞無功，因為只要這些公司一關閉，不少僱員都面對即時被解僱的風險。

陳茂波寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」（陳茂波網誌圖片）

鍾國斌料動用外匯基金千二億額外盈餘 不影響本港金融穩定性

鍾國斌認為，支持企業及保障就業無疑是政府的首要任務，自由黨已建議政府善用外匯基金的盈餘，必要時支持社區。他指，外匯基金總資產已超過4.5萬億元，當中8千億元為投資收入的累計盈餘，外滙基金去年投資收益共1,978億元。



他認為政府可使用當中1,200億元的額外盈餘，向企業提供即時援助，以保障就業、刺激經濟等。他相信認為這筆款項運用不會提升財政赤字，亦不會影響本港的貨幣與金融穩定。他強調，現時正值對抗疫情與經濟衰退，港府應該彈性處理，減輕市民的金融負擔。

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倡推收費優先接種 便利急需疫苗人士

政府本周開始提供自願疫苗接種，鍾國斌建議政府提供誘因讓市民接種，例如讓已接種市民旅行時無需隔離檢測，推出「疫苗護照」，讓市民讓遊認可國家時無需多花時間接受隔離檢疫。他估計，重開跨國邊境有助解決市民對旅行的渴求，同時更可刺激本地經濟，因為外國旅客能重新來港消費。

他又提到，除了政府提供的免費接種疫苗計劃，亦有人可能希望自費提前接種疫苗，政府可考慮讓人回內地接種，之後隨即無需隔離檢測。他預料這方法有助加快接種疫苗的速度，令經濟回復正常。