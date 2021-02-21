袁海文稱民政署DQ疫苗討論　准民建聯提強檢：愛國者才可論抗疫？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-21 19:56

由民主派主導的區議會與政府關係欠佳，不時有區議員反映在會上討論民生議題時，遭當區民政專員阻止。 民主黨深水埗區議員袁海文今日（21日）於社交網站表示，同樣是疫苗相關討論項目，民政事務總署批准民建聯提出的討論文件，但「DQ」民主黨的文件，質疑是否「愛國者先可討論抗疫」。 《香港01》正向民政事務總署查詢事件，現等候回覆。

質疑民政「大細超」

深水埗區議會本周二（2月23日）將召開本年第一次大會（原定於1月12日舉行，因疫情延期）。袁海文表示，他和民主黨另一區議員鄒穎恒於12月提交一份題為「關注接種新冠疫苗 安排自由選擇可提高接種率」的討論文件，向政府查詢新冠肺炎疫苗數據、預計的接種率、深水埗區內徵用的場地安排、應對接種疫苗後出現「錯誤安全感」的情況等，但民政署未有為該文件發出編號，而且沒有上載到區議會網頁。

不過袁海文指，由民建聯區議員劉佩玉、何坤洲提出的「要求政府盡快尋求中央支援 推動全民強制檢測及改善多項抗疫措施」文件，卻獲民政署發出編號。他質疑，是否「愛國者先可討論抗疫」，又批評政府口講「齊打疫苗誇啦啦，一起保障你我他」，但實際上是「討論疫苗哇哈哈，一定要分你我他」，對不同黨派的工作「大細超」。

翻查深水埗區議會網頁，2月23日會議議程中，討論事項共有14個，其中民主黨提出的「(n) 關注接種新冠疫苗安排自由選擇可提高接種率」被列在最後一項，未獲民政署未有為該文件發出編號。

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文件部分內容尚未更新

袁海文回覆《香港01》記者查詢指，議程是由主席決定，但根據過往經驗，即使該討論事項被納入議程中，民政專員到時候都可能以「不符區議會職能」為由，離場並拒絕為相關討論事項提供文書服務，而民政署不通過相關討論文件，很可能最終也會不合作。他指，民政署至今沒有書面解釋不通過相關討論文件的原因，稍後會向民政署再次查詢。

袁海文向記者出示他們提交的文件，內容關注到如不讓市民自由選擇疫苗種類會否影響接種率等問題。不過該文件是在12月14日提交，事緣特首林鄭月娥於12月11日提到市民不可選擇接種何種疫苗，引起爭議，不過事隔12天改口稱可以選擇。民主黨提交的討論文件尚未更新到相關訊息，附表的疫苗資料亦是以當時為準。

不過袁海文認為，民政署不接納文件相信與資料未更新無關，因為部分內容至今仍然適用，例如問及深水埗區內的社區設施會否被徵用等。另外，區議會基於疫情理由兩個月無法開會，有關疫苗的資訊會不斷出現，他認為區議會更加需要討論疫苗，事關地區居民福祉。他指，本身已準備好更新版的文件資料，要求在大會上討論。