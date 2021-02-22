直播︱林鄭月娥：香港政治體制是中央事權　特區將全面配合時間表

撰文： 林劍 翟睿敏 周禮希 最後更新日期： 2021-02-22 16:10

行政長官林鄭月娥於今日（2月22日）下午2時30分，聯同多名司局長在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，其後會見傳媒。今日早上，國務院港澳辦主任夏寶龍於全國港澳研究會研討會中，為「愛國者治港」原則定調，並定下愛國者三大標準，提及香港須完善相關制度，林鄭預料會提及相關言論。《香港01》將提供直播。 林鄭、政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊依次上前接種疫苗，但現場暫時未見財政司司長陳茂波、環境局局長黃錦星、商務及經濟發展局局長邱騰華身影。

【15:45】被問到甚麼才是愛國者，林鄭月娥表示認為只有真正的愛國者及非愛國者，認為兩者之間很容易辨認，一些不支持一國兩制、認為香港可以獨立，會與外國聯合向國家施壓的人，都不是愛國者。她又指，位高權重者更應是「堅定愛國者」。她再強調，完善選舉制度，就是位了令在政府、立法會及區議會內管治香港的人，都是愛國者。

至於現在是否仍認為特首應由選舉而非協商產生，林鄭表示，經過過去23年，她仍認為選舉是其個人較傾向的特首產生辦法。

【15:38】就今早夏寶龍的講話，林鄭指是涉及很原則性的大問題，但沒有講及有關選舉制度的改變。她提出4點，第一是「愛國者治港」原則並非新生事物，《基本法》早已明確規定，香港直轄於中央人民政府，特首亦行雙負責制 ，故要求治港人士愛國是理所當然，亦是「一國兩制」的必然及必要條件，正如夏寶龍所言是老調重彈。林鄭指，香港近年發生很多事，是時候要講清這些大道理，正本清源。

第二是有實在考慮。林鄭指港區要求愛國者治港，並非很高的標準，甚至是很低的標準。香港作為中國的一部分，是地方行政區，她反問若由非維護國家利益的人治港，又如何達致「一國兩制」。她又重申，《基本法》中列明，治港人才包括特首、主要官員、議員、法官、區議員發公務員，又指要求管治人才愛國是放諸四海皆準的標準。

第三，就有人問是否代表以往的選舉是錯誤的，林鄭表示「一國兩制」具開創性，遇到新的環境會帶來挑戰，但最重要是不要忘記，初心是保持香港長遠繁榮穩定。她指出，若不適時糾正「行偏咗」的地方，會有嚴重後果，故中央出手處理是義不容辭，中央行使其權力是理所當然。

第四，林鄭強調政治體制問題是中央的事，並非特區高度自治的一部分，故政府及她本人都非常尊重中央完善選舉制度的主導權，並會全力配合，又相信會考慮到立法會選舉等的迫切性。

被問到民主派於區選大勝，政府作出如此舉措會否予人輸打贏要之感，林鄭指改革不是要打壓某一政治界別，而是要打壓將香港推向萬丈深淵、勾結外國勢力的人。她又表示，政治可以多元化，對國家及中央有不同看法法亦可包容，正如香港亦有不支持政府政策，卻依然愛國的政黨。

【15:28】她亦感謝醫管局、診所、協助運送疫苗的運輸公司，與及食物及衞生局與公務員事務局的同事，指他們透過演練等工作，及一千位負責疫苗接種的公務員。她亦提早感謝支持接種疫苗的市民，因為如有市民聽信一些不實的資訊，不去接種疫苗，計劃是沒有效果的，再次呼籲市民按政府安排，第一時間接種疫苗。林鄭強調，現在不是鬆懈的時候，希望不用再應對新一波疫情，令重啟業務的行業及學校的復課繼續。

【15:20】林鄭指自己多次引述專家指，如果沒有有效疫苗，難以解除新冠病毒風險。她表示，全社會都應接受疫苗接種計劃，市民應盡快登記，接種疫苗。她又表示，除了科興的疫苗，法律上已認可復星BionNtech疫苗，早前已制定使用疫苗的有關規例。

林鄭強調，市民要接種疫苗，因為要護己護人，透過注射後的抗體，保護家人、朋友。她呼籲市民盡快接種疫苗。她又提到，另一原因是要守護社區，笑言未來下午4時30分無需再開記者會解釋源頭。她又提到為了跨境往來，亦應盡快接種疫苗。

她表示未來的工作緊密，今日官員、行會成員及立法會議員接種後，明日將開始網上登記，讓五個優先群組到五間社區疫苗接種中心接種科興疫苗，星期五（26日）起可以在五個中心及其他地方接種。往後復必泰疫苗到港，將為安老院舍、其他社區中心等可接種。她又指，私家診所的疫苗應為復必泰，因為較具條件冷藏。林鄭重申五類人士包括醫護人員、65歲長者、安老院舍、殘疾院社院友、必須公共服務及跨境運輸與漁民等口岸工作人士。

林鄭表示，感謝令疫苗接種計劃成功的人士，包括內地與海外的科學家、藥廠、國務院港澳辦、因應疫苗下的四個委員會等專家委員會。

【15:17】林鄭月娥表示，對於疫苗終可接種感到高興、興奮，形容疫苗為全世界開啟走出疫境機會，為一年抗疫工作帶來曙光。她希望全社會都支持計劃，積極參與，在網上登記預約。

【14:52】發展局局長黃偉綸、教育局局長楊潤雄、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇也上前接種疫苗。徐英偉接種過後，同樣向記者舉起姆指。

【14:45】勞工及福利局局長羅致光、保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆先後上前接種疫苗。

【14:37】政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權亦依次上前接種疫苗。聶德權接種疫苗後向現場記者舉起姆指。

【14:33】林鄭等候接種期間表現輕鬆，接種過後後向記者展示「針卡」。