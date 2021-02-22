夏寶龍籲阻反中亂港者進政權機關　梁君彥：中央會尊重不同取態

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-22 13:28

國務院港澳辦主任夏寶龍今早（22日）出席全國港澳研究會舉行的網上研討會時，為「愛國者治港」原則定調，稱香港治權掌握在愛國者手中天經地義，有需要完善選舉制度，以阻止反中亂港分子進入政權機關。 立法會主席梁君彥回應有關講話，表示近年香港社會的政治、經濟及民生均有不少風浪，議會秩序亦受影響。他認為，夏寶龍在這時刻，重申鄧小平所提出的「愛國者治港」是有必要的，亦是作為管治香港最基本及合理的要求。

梁君彥提到，夏寶龍此番講話，目的是理順憲制秩序，完善「一國兩制」方針，有利保障香港長期繁榮穩定的發展，市民生活安定。

他強調，很多國家的政權架構中，均由愛國者擔任重要崗位，認為是一個很基本的管治原則。梁君彥續指，香港作為多元社會，有廣闊的政治光譜，中央理解及包容香港社會有不同取態的聲音，亦相信大部份港人會秉承愛國者的立場，積極參與治理香港。

為了理解社會對完善選舉制度的不同聲音，梁君彥相信中央會聽取各界不同的意見，以確保香港的選舉制度更順利地向前發展。

被問到能否滿足港人對普選行政長官及立法會議員的訴求，梁君彥就稱按照夏寶龍的講話，只要愛國就可以有任何意見，相信香港人仍然有表達意見的權利。