直播｜行會、立法會議員齊接種科興疫苗　梁君彥：做白老鼠證安全

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-22 17:41

新冠疫苗接種計劃本周展開，特首林鄭月娥及司局長今日（22日）已率先接種，行政會議成員、立法會議員亦會同日打疫苗，《香港01》將提供直播。 10名行會成員到場接種，包括任志剛、周松崗、李國章、湯家驊、羅范椒芬、林正財、葉劉淑儀、黃國健、張宇人、張國鈞。行會召集人陳智思未有現身，據知他早前以港區人大代表身份，接種了內地國藥疫苗。

▼行會成員接種科興疫苗▼

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李慧琼撐國產疫苗：感謝中央

【17:05】逾20名建制派立法會議員到場，接種科興疫苗。立法會主席梁君彥表示，牛年一開始就有疫苗到港的好消息，感謝特區團隊，尤其是食衛局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權的邀請，安排立法會議員第一日優先接種。

梁君彥表示，有些同事好緊張想早日接種，有些則稱「最好唔好打」，「咁就躲埋一二角啦」。他又指，有10多名同事因為身兼人大、政協，早前已完成接種兩針國藥疫苗。他呼籲市民參與接種，笑言議員作為義勇軍或白老鼠打第一針，證明疫苗安全，著大家為自己、家人及香港接種疫苗，令經濟復甦及盡快通關。

民建聯主席李慧琼就指，今日是要撐打疫苗、撐國產，對中央政府表示感謝。她呼籲優先群組記緊上網登記，又向在場的陳肇始及聶德權提出盡快放寬全民接種，早日達至群體免疫。

聶德權感謝議員率先接種，讓市民知道疫苗是安全及有效，又指疫苗有足夠數量，會安排市民有序接種。陳肇始就指，政府批出的疫苗一定安全有效，有品質保證。

疫苗接種計劃本周五開始，官員、議員率先接種。（李澤彤攝）

麥美娟打針緊張 何俊賢霸氣：我陪你



工聯會麥美娟顯得非常緊張，民建聯的何俊賢就非常霸氣地對她說：「我陪你，放心」，又指可以讓麥美娟接種時捉住自己的手臂。其他議員則忙於為正在打針的同事拍照留念。

年齡最大、現年75歲的石禮謙亦成功接種，他自言要吃很多藥，接種後亦感覺「OK」，呼籲其他上年紀的人都要接種。

▼行會成員接種科興疫苗▼

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現年75歲、本身是醫生的李國章，接種疫苗時因恤衫太緊，要拉上布簾、脫下上衣才可接種，他成功接種後向記者舉起拇指。

林鄭月娥連同多名司局長下午在香港中央圖書館的社區疫苗接種中心，接種首劑由科興生產的新冠疫苗。他們被安排在等候區輪流接種疫苗，完成接種之後，再由工作人員安排到休息區休息約30分鐘。

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼