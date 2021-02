撰文: 周皓宜 最後更新日期: 2021-02-23 11:42

政府正研究立法禁止侮辱公職人員,特首林鄭月娥今(23日)出席行政會議前表示,研究未到成熟階段,亦非本立法年度的優先選項。她強調,言論自由並非絕對,政府立法時會小心作出平衡。

林鄭月娥表示,除警員外,不少前線公職人員近年執行職務時同樣遭受侮辱和威嚇,對社會沒有好處,亦有立法會議員建議立法禁止侮辱公職人員。但她提到,本屆政府仍有不少議題需要處理,早前已提出5項立法建議,本立法年度僅餘數月,立法禁止侮辱公職人員並非優先選項。

她說,如果政府落實立法禁止侮辱公職人員,將會小心取得平衡,《基本法》保障港人言論自由,但很多法庭裁決指出,言論自由並非沒有限制,當影響到他人權利時,需要有所行動(something needs to be done)。