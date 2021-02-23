受新冠疫情打擊，本港經濟持續低迷，失業率更飆升至7%，逾25萬人失業。多個政黨一直要求政府設置失業援助金，但據悉政府高層經過內部討論後「落閘」。勞工及福利局局長羅致光一直以強硬態度拒絕設立失業援助金，指會與綜援等現行支援措施重疊，亦並非公平的機制。

有消息人士向《香港01》表示，政府認為完全不向失業人士伸出援手並不可能，所以將會在明日（24日）公布的《財政預算案》中，推出百分百擔保個人貸款計劃。是次計劃的承擔額為100億元，被問到為何不應政黨要求設立失業援助，消息人士就強調並非因為財政問題。

據悉，計劃會由按揭證券公司向失業人士貸款，並由銀行作為中介審批，申請人士只需要證明數月前有工作，及提供相關入息證明，便可申請貸款。貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月還息不還本，本息其後可攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，即可歸還利息，變相可免息貸款。