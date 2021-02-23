陳曉峰指區議員背離「愛國者治港」　朱兆麟倡大增政協在選委席位

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-23 21:31

全國港澳研究會2月22日舉行網上研討會，由國務院港澳辦主任夏寶龍擔任主講嘉賓，題為「愛國者治港」。會上夏寶龍為「愛國者治港」定下三大標準，強調「攬炒派」不在愛國者之列。 全國港澳研究會會員陳曉峰表示，不少區議員仍然鼓吹「黃色經濟圈」、「五大訴求、缺一不可」，「搞反動區報、貼隱蔽連儂牆」，是「逢中必反」，指這批議員與「愛國者治港」完全背離。

陳曉峰認為，大量泛民區議員當選，反映了香港選舉制度有許多不完善的地方。

陳曉峰認為 民主派區議會大勝反映選舉制度不完善

陳曉峰指，2014年佔中以來，戴耀廷等人接連推動「雷動計劃」、「35+」等，以取得區議會主導權，進而操控立法會、行政長官選舉委員會，以操控行政長官選舉。他認為，反對派是要利用選舉奪取管治權，進而把香港變成針對國家的「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

他批評立法會反對派議員「拉布」、「攬炒」，阻撓特區政府施政，拖累經濟民生。對於大量泛民區議員當選，他認為反映了香港選舉制度有許多不完善的地方，許多有很大的安全隱患，許多地方與現實情況脫節，需要與時俱進進行完善修改。

陳曉峰表示，「愛國者治港」是要誠心誠意接受香港已永久回歸祖國，效忠中華人民共和國及其香港特區；要尊重、承認國家主體實行的中國共產黨領導體制和社會主義制度。他說，無論從邏輯、法理及政治倫理上來說，任何國家都絕對不能容許不愛國者管理自己的國家，也沒有任何一個地方的選舉，可以容忍內心不認同國家、蓄意與國家對抗，甚至意圖顛覆國家政權、勾結外部勢力危害國家安全者當選。

朱兆麟估計，特首選委會將撤銷區議會117個席位，以及立法會5個「超級區議會」席位，建議大增政協組別的席位，例如加多約100個席位。

朱兆麟料撤區議會、超級區議會在特首選委席位

另一全國港澳研究會會員、香港可持續發展研究中心執行總監朱兆麟表示，認同特首林鄭月娥所說，政治體制的問題是中央的事權，並非特區高度自治的一部分，特區不能自行制訂一套政治制度，中央擁有主導權，相信中央在3月「兩會」出招，變革香港選舉制度的可能性高唱入雲。他認為，由於今屆區議會「並非正常的區議會」，過份政治化，脫離地區事務及諮詢組織的本質，估計中央必會處理，包括撤消其在特首選委會的117個席位，以及立法會5個「超級區議會」席位。

現時政協組別在選委會內有51個席位，朱兆麟倡議大增政協組別的席位，例如加多約100個席位，以填補撤消的區議會組別席位。他又認為，現時選委會內，某些專業組別的選民結構未夠闊，代表性未足夠，建議政府一併研究擴闊部分專業組別的選民結構。