持更｜葉劉盼電子消費券不落財團手中　李慧琼望商界配合減價

撰文： 翟睿敏 羅堃怡 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-24 17:02

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，宣布會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。自由黨黨魁鍾國斌稱，雖然自由黨提議派8000元消費券，現在只有5000元都可以接受。自由黨張宇人表示，不少街市等商店未有電子支付平台，認為這次是好的誘因，推動香港電子銀包的支付方式強調對抗疫來是好事，對這份預算案評分為90分。 民建聯主席李慧琼認關注消費劵的具體操作細節，希望商界可配合減價刺激消費。新民黨主席葉劉淑儀指新民黨去年已作有關建議，對政府接納感到高興；但現階段未有落實細節，希望政府能確保不要只落在大財團手中。熱血公民立法會議員鄭松泰則在Facebook發文形容，電子消費券是瘟疫政治下的電子「計劃經濟」，又指儲值營辦商未確實，諷刺「若是支付寶的話，腸已畫出來」。

各政黨及政界人士就財政預算案2021回應如下：

李慧琼：預算案對提振經濟有承擔 鄭泳舜：靠借錢不是最好辦法

民建聯主席李慧琼認為，今次的《財政預算案》在應對疫情及提振經濟上有所承擔，但在支援失業人士上有所不足。她又關注消費劵的具體操作細節，希望商界可配合減價刺激消費。鄭泳舜就對沒有回應訴求，設立失業援助金表示失望，認為靠借錢並不是最好的辦法，擔心會為市民帶來個人債務問題，希望局方能細思如何推行。

民建聯又認為政府就個別行業有所遺留，陳恒鑌指出過去一年汽車業界已有經營困難，加稅令雪上加霜；何俊賢就批評，財爺在過去3份《預算案》中都沒有提及漁農界，他引述陳茂波在感言中提到「困難僅一時，結總有解決方法」，但何俊賢認為香港的結不只一個，最悲哀的是政府見不到，就永遠都解不開。他又關注近日有不少人表示會離開香港，擔憂會有人申請借貸後未歸還便離港。

「班長」廖長江表示，廣大市民及中小企需要政府帶領，走出黎明前的黑暗。他認為今次的《預算案》就支援業界，投放得更精準，如電子消費劵及低息貸款。他又認為，應把握好大灣區及雙循環的機遇，對政府此時推出擴張性及反周期的《預算案》表示肯定。

就財赤原預計達3000億元，最終只有2500億元，廖長江認為有驚喜，企同樣帶出了政府在財政可持續性的問題上需要正視。他又建議，政府要改善稅基過窄等問題。

新民黨主席葉劉淑儀(右)及新民黨立法會議員容海恩(左)。(翟睿敏攝)

葉劉淑儀認為，在經濟下行的情況下，本年度的《財政預算案》已算是不錯。就新民黨提出的僱傭免稅額，《預算案》沒有採納，葉劉表示失望入息稅，並批評中產未能從是次《預算案》中得益。她並強調，政府的經常性開支加幅太快，違背了審慎理財的原則，希望政府日後可以留意。她亦留意到，宣布增加交易稅後市場有所調整，但相信加幅不大，市場很快會適應。

鄭松泰則批評分期派發五千蚊電子消費券，是用計劃經濟的手段，一方面逼市民向企業和大公司進貢，另一方面達到「 cyberpunk government」 的效果，「一石多鳥，富者越富，專制者越便利」。

盧偉國：百分百貸款解打工仔燃眉之急

經民聯主席盧偉國對政府採納該黨40多項建議表示歡迎，包括派發消費劵、資助舊樓宇維修渠管等。但他批評，新一份《預算案》的取態較為保守，紓困力度不足，並忽視了設立失業援助的訴求。對於政府推出百分百貸款計劃，稍為為打工仔解燃眉之急，盧偉國表示支持，並強調此時應作出支援，而非落雨收遮。

副主席林健鋒則指，受社會事件及疫情衝擊，過去一年各行各業均受到不同程度的影響，明白在財政儲備銳減的情況，要完成《財政預算案》並不容易。對於消費劵，他預料最快要到暑假才可推出；又建議政府應為有需要的行業，推出新一輪的針對性支援。

自由黨成員。(梁鵬威攝)

鍾國斌：感喜出望外 張宇人：推動香港電子銀包

自由黨黨魁鍾國斌表示，對新一份財政預算案感喜出望外，評分為70分。其中自由提倡的四大建議，政府亦聽取意見，推電子消費券和協助失業人士。鍾國斌稱，雖然該黨提議派8000元消費券，現在只有5000元都可以接受。他又指，就保就業方面，預算案沒篇章提及，希望稍後政務司司長的抗疫基金方面，可花400億再推「保就業計劃」。

自由黨邵家輝表示，希望電子消費券能幫助各行各業，除八達通外有他支付平台可以選擇。自由黨張宇人表示，不少街市等商店未有電子支付平台，認為這次是好的誘因，推動香港電子銀包的支付方式強調對抗疫來是好事，對這份預算案評分為90分。被問到外界視這份財政預算案，為財政司司長陳茂波選特首的功課，他們是否會給予支持。張宇人僅稱，假設性問題難以回答。

麥美娟：除消費券應設更多提振經濟措施

工聯會立法會議員麥美娟表示，明白現時經濟差、赤字大，但市民失業更是難上加難。她認為支援失業人士的針對性措施不足，強調擔保失業人士向銀行貸款，不能代替失業援助金。麥美娟又指，這次預算案在房屋土地的著墨不足，促政府採取新措施增加房屋供應。對於政府計劃派發消費券，她相信有助香港電子平台發展，但她認為除了消費券，應設更多提振經濟的措施。

工聯會陸頌雄認為，面對失業問題，勞工及福利局局長羅致光的思維疆化，希望對方聽取勞工界訴求。他又指，不少失業人士需向財務公司借貸，認為政府擔保失業人士向銀行貸款的措施，可解他們的燃眉之急。

張華峰：無聽業界聲音 加稅肯定「得不償失」

對於財政預算案調高股票印花稅，由0.1%調高至0.13%，港區全國政協兼立法會議員張華峰感到非常失望，指「整個業界、200萬的本地投資者以至千千萬萬內地投資者，亦和我一樣，對財爺的決定感到遺憾」。之前他除了「親自向財爺遞交業界反對增加股票印花稅的意見書外」，更聯同業界一眾資深代表，親自向財庫局力陳增加印花稅對香港弊大於利的理據，「好遺憾政府無聽我們業界的聲音，罔顧業界生存空間，進一步對奄奄一息的中小券商造成重大打擊」。

他強調，現時新冠疫情持續，百業蕭條，金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，是一隻「會生金蛋嘅雞」，支撐幾萬個家庭的生計，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是「得不償失」。