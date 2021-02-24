直播｜陳茂波：爭取暑假開展電子消費券登記　不允許海外網上購物

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-24 15:33

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。不過，其他「派糖」措施大幅縮水，綜援、生果金均「減糖」只出「半月糧」，寬減差餉、退稅等措施規模減少。 陳茂波下午3時出席《財政預算案》記者會，被問電子消費券及「減糖」措施等。《香港01》將提供直播。

增股票印花稅港股即插 陳茂波：股市總有波動



【15:22】陳茂波表示，消費券只可用於本地消費，原則上容許網購本地商鋪的商品，但不會容許利用消費券海外網上購物。至於移居海外港人可否在網上使用消費券，陳茂波說，只會向過去一段時間居住在香港的永久居民，以及在港居住的新移民。

提到增加股票印花稅，陳茂波指，既考慮到要推動證券市場發展，同時考慮股市競爭力，形容增加0.03%稅率「比例唔係好高」。被問到公布增加股票印花稅後，本港股市大跌，陳茂波指，不只是本地股市調整，海外股市都有調整，調整幅度也差不多，形容股市總會有波動。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

【15:20】有記者問到，問責官員今年會否減薪，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，公務員薪酬有機制處理，至於特首及問責官員去年4月已減薪1成，維持一年，特首去年7月亦已宣布不會加薪，目前仍然生效直至6月30日。

財政司司長陳茂波舉行記者會介紹預算案。（李澤彤攝）

多次被問國安80億元開支 陳茂波：公開透明

【15:05】有記者問到，未來一年與國安法相關開支達80億元，財政司司長陳茂波在記者會上回應指，上季度政府開支已作公布，國安法亦有提及，他日後會在立法會文件中有所交代。他之後指，未來一年與國安法相關開支達80億元，陳茂波表示相關款項已支付，強調絕對是公開透明，未來一年亦無計劃再有相關開支，所以在新一份預算案中才沒有提及。

至於預算案中提及已要求財庫局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恒常寬減，陳茂波指，現時是合適機會作檢視，但強調與打擊物業炒賣並無關係。

至於5,000元消費券，陳茂波表示，與去年派錢的政策目標有不同，今年在社會事件及疫情下，導致經濟低迷，他希望加一把助力促進香港消費。他又指在今日宣布後，政府會找支付工具作商討，但承認用電子卷較複雜，現時暫定分5個月每月1,000元發放，將爭取暑假開始登記。