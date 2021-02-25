直播｜陳茂波簡介預算案　麥美娟轟拒設失業援助金：羅致光醜唔醜

撰文： 吳倬安 周皓宜 周禮希 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-25 11:28

新一份《財政預算案》昨日（24日）出爐，財政司司長陳茂波今早（25日）將出席立法會財務委員會會議，回應議員就預算案一系列質詢。《香港01》將直播會內情況。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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拒提早提取強積金供款



【11:25】民建聯劉國勳質疑，政府不容許市民取出強積金，反而向失業人士提供「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是捉錯用神，又關心派發電子消費券的手續費問題及執行方法。

陳茂波指，強積金是市民的退休保障，不能用作抵押等，即使市民破產，債權人也不可取出強積金，今次推出個人特惠貸款計劃為向市民提供多一個選項。另外，他指八達通在香港獲廣泛使用，一定會將八達通納入派發電子消費券。



【11:10 】勞工界議員潘兆平稱歡迎陳茂波吸納了勞聯的意見，他關注「百分百擔保個人特惠貸款計劃」會否恆常化和提高金額。陳茂波說，計劃期限定於六個月，是因防疫抗疫見到功效，加上全民將接種疫苗，料今年中經濟動力轉好，失業壓力將會緩減，至於是否有需要延長申請期限，目前言之尚早。

【11:00】陳茂波早上11時出席立法會財委會，他開場發言時指，面對經濟困難，採取1,200億元逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊，發揮資源運用的槓桿效應。