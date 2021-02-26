科技部：支持香港建設國家級科研平台載體　支援港機構與內地合作

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-26 20:37

中國科技部部長王志剛表示，香港的科技力量是國家創新體系和國家戰略科技力量的一個重要組成部份，科技部支持香港建設國家級科研平台載體。

2020年11月4日，林鄭月娥在北京與科學技術部部長王志剛會面。（政府新聞處）

王志剛指，科技部在中央對港工作方針指引下，着力推動建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，支持香港建設國際創科中心，助推香港科技發展融入國家創新體系、融入國家發展大局。

支持香港有實力科研機構和科學家 承擔內地基礎研究

王志剛提出四個方向，一是進一步擴大中央財政科技計劃對港澳開放，支持香港有實力的科研機構和科學家牽頭，或與內地機構合作，承擔基礎研究任務，支持港澳學者參與國際大科學計劃和工程，參與國際科技組織並發揮更大作用。

鼓勵港澳及內地產學研合作

二是以科技項目合作為起點，推動內地與港澳實質性科技合作，組織內地與香港聯合資助研發項目，進一步加強頂層設計，側重民生領域和產業化應用，鼓勵香港、澳門與內地展開產學研合作。

吸納港澳高水平科研機構 加入國家科研中心

三是大力支持香港建設國家級科研平台載體，加強兩地協同創新，在大灣區建設國家實驗室、綜合性國家科學中心、國家技術創新中心，吸納港澳高水平科研機構參加，推動內陸特別是大灣區建設與港澳科技合作基地。

支持港澳科研青年到內地交流、創業

四是深化科技人文交流，支持香港、澳門青年創新創業，鼓勵有實力、有意願的香港、澳門高校、科研機構加入國家科技創業研修中心體系，支持香港繼續舉辦香港創業青年內地行活動，加強與內地創業孵化載體交流合作，為香港優秀科技人員開創事業提供發展平台。設立香港青年科技人文交流計劃，組織香港青年科技人員到內地科研機構學習研究。