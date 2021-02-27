特朗普之亂證「愛國者治港」的必要

撰文： 客戶來稿 最後更新日期： 2021-02-27 14:59

近日港澳辦主任夏寶龍為「愛國者治港」定下標準，包括維護國家主權、安全、利益、制度，本港的憲制秩序和繁榮穩定。有社會人士擔心被當局濫用為「DQ」反對派參選的工具，但世界各地都要求從政者愛國，早前美國前總統特朗普敗選後的亂局，就證明若由不符合愛國標準人士參政，可帶來嚴重後果。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。（資料圖片）

世界沒國家容許從政者作違反上述「愛國標準」行為，美國前總統特朗普曾堅稱總統選舉出現舞弊，煽動支持者包圍國會，既危害國家秩序亦不尊重國家憲法下的選舉制度，引致眾叛親離，許多一向支持他的共和黨黨員都與他「割席」，因其行為已違愛國標準。英國政界有「忠誠反對派」原則，政黨可批評、打擊執政黨，卻必須擁護王室、憲法和國家；西班牙政府對加泰隆尼亞獨立公投的領導人判處煽動叛亂罪，證明從政者即使有民意為後盾，也不可凌駕愛國原則。

回歸以來中央及港府均包容反對派的和平理性活動，包括六四燭光晚會，可惜反對派激進勢力日漸抬頭， 2010年民主黨派代表與中聯辦就政改議題會談後，就被激進勢力批評「出賣港人」、「投共」等，翌年民主黨成員參選區議會期間更遭人民力量成員辱罵、滋擾。此後愈來愈多反對派為搶選票，以偏激政綱、議會及街頭抗爭去爭取曝光，嘲諷和平的遊行集會落伍、溫和泛民人士為「和理非」，近年更有人要求外國政府制裁香港，偏離愛國原則，反對派與中央的關係亦漸行漸遠。

「愛國者治港」標準可為從政者訂下底線，避免政客嘩眾取寵求選票，甚至挑戰國家主權底線，保護真正希望香港好的反對派。不少攬炒派成員借反修例運動的反政府氣氛而於區議會當選，致今屆區議會變得政治化，輕視地區民生事務。為免不良影響擴大，應研究撤消區議會的特首選委會、以及立法會的「超級區議會」席位，再透過增加政協組別或部分專業組別填補，並設立權威機構，為區議會、立法會、特首選委會等選舉把關，審查參選人達「愛國者」標準才可參選；機構可加入來自各行業、政黨、智庫等界別的代表，提高機制透明度及認受性，使本港盡快恢復溫和、理性、包容的議政之風。

撰文：香港政治及管治學院召集人朱兆麟