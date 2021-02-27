稱派糖並非經濟寒冬解藥　謝偉銓讚預算案：限米煮好飯

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-02-27 18:36

政府近日宣讀新一份《財政預算案》，預計2021/22年度赤字為1,016億元。立法會議員謝偉銓對預算案評價正面，認為面對經濟低迷，這次預算案是限米煮好飯，強調派糖並不能解決眼下最重要的問題。

謝偉銓對今次預算案評價正面，認為照顧了不同層面的需求。（資料圖片）

面對經濟低迷及龐大赤字，謝偉銓接受電台節目訪問時認為，今次預算案屬「很好」，大讚照顧層面廣泛，是比較有願景的財政預算案。他形容是「限米煮好飯」。

他表示，理解市民關注能否多些支援，但謝偉銓認為，如果每次都是派錢，並非處理最重要問題，因派錢數額有限，最重要的問題該是如何重振經濟，令打工仔有工開，讓香港恢復繁盛。

指經濟寒冬最重要是創造就業

他認為今次預算案中在金融和創科的篇幅較多，料未來帶動更多機遇，例如大灣區、「一帶一路」，或是和內地優勢互補。他認為預算案中的3萬個限時職位，以及還款期5年的百分百擔保借貸，都為有燃眉之急的市民提供解決辦法。

他強調要解決疫情下經濟寒冬，最重要是創造就業，而預算案在基建方面投放了1,800億元，「當經濟不好，私人市場收縮，政府基建要加大……政府在這方面沒有手軟。」

謝偉銓建議政府審視差餉中的樓宇交易印花稅，按「能者多付」的原則調高樓價千萬元以上的稅率。，

對於樓價現況，他認為要未上車及持有物業人士的利益，樓價無論大跌或者大升都並非好事，最理想是保持平穩，或是輕微回調讓大眾容易上車。

他認為當局可在按揭方面惠及首次置業人士讓他們更容易買二手樓，同時認為政府需要在房屋供應方面加把勁。

倡調高千萬元以上物業交易印花稅

他又建議當局審視差餉中的樓宇交易印花稅，因目前2,000多萬元已是稅率的頂部，但現時樓價動輒數千萬甚至過億元。他認為當局可依循「能者多付」的原則，研究調高1,000萬以上樓宇的交易印花稅，同時調低千萬元以下的印花稅。