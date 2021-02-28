直播｜民主派警署報到　社民連：岑子杰被控顛覆國家政權明上庭

撰文： 林劍 周禮希 王潔恩 黃詠榆 歐陽德浩 黃偉倫 陳浠文 黃穎津 羅家晴 楊嘉朗 李穎霖 蔡正邦 鄧詠中 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-28 14:16

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，有關人士今日（28日）須提前到警署報到，包括港大法律系前副教授戴耀廷、荃灣區區議員岑敖暉、前立法會議員區諾軒等人。消息指，逾30人將被落案起訴違反顛覆國家政權。 根據過往案例，一旦遭到《國安法》起訴，被告將極大機會不能保釋，意味眾人可能需要面對長時間還柙。

▼民主派1月被捕後首次保釋情況▼

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林景楠：最擔心太太 曾勸喻家人離港

【14:01】阿布泰國生活百貨創辦人林景楠下午約1時50分，到馬鞍山警署報到。對於今晚可否保釋外出、有消息指警方將於今日內起訴相關人士，林景楠表示目前沒太多想法，幾日間不斷安慰家人，重申沒做過錯的事，即刻最後被起訴，甚至監禁，最後仍是問心無愧。

他又言很愛家人，最擔心泰裔太太，「相信唔係我屋企人，全香港人都好擔心，唔知嚟緊下一步會發生咩事」，勉勵「香港人加油，若有朝一日連這一句都變成禁語，「我哋都係無話可說。」林指，曾勸喻家人離港，但一家人互相依靠，相信即使入獄，太太亦會等他。

【14:00】油麻地警署：民陣前召集人岑子杰、民主黨黃碧雲、民協施德來先後抵達油麻地警署。岑子杰及黃碧雲在進入警署前見記者，就反修例事件期間，不同派系曾經互相猜疑冰釋前嫌，並呼籲港人要繼續就民主運動堅持。岑子杰臨入警署前，做出象徵「五大訴求、缺一不可」的手勢。施德來在接近下午兩時抵達，沒接受提問或發言，與律師一同進入警署。

【13:52】北角警署：東區區議員鄭達鴻抵達北角警署，他步入警署前稱「加油，加油」。今午1時許，鄭達鴻於facebook個人專頁帖文指，「盡力呼吸，好好過活，不是失去對生命的期待」。



【13:45】馬鞍山警署：負責籌辦初選的戴耀廷抵達馬鞍山警署，被問到心情如何等問題，他僅稱「無嘢講」，之後步入警署。



【13:44】公民黨譚文豪到場與社民連「長毛」梁國雄、吳文遠擁抱後，直接行入警署，未有發言。

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠高叫「香港人加油」口號。（盧翊銘攝）

【13:33】醫管局員工陣線主席余慧明、民主黨前立法會議員林卓廷先後進入田心警署報到，余慧明未有發言。被問到對香港人有何寄語，林卓廷呼籲港人處變不驚，「唔好俾恐懼吞噬！」



【13:30】油麻地警署：社民連岑子杰、民主黨黃碧雲抵達油麻地警署。岑子杰稱，不知道能否再步出警署，認為社會無辦法「困住200萬人」。







《國安法》保釋門檻極高 被控後料難保釋

55名去年組織或參與民主派初選的人士（包括現因其他罪行服刑或被還柙中的黃之鋒、譚得志），於1月6日涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪被捕，其後相繼獲准保釋。有份被拘捕的荃灣區議員岑敖暉稍早前表示，估計他們將被正式落案起訴。中西區區議員梁晃維則在日前表示，預計會被通宵扣查，然後於周一被押上法庭。

根據過往案例，多名被《國安法》起訴的人士，包括《壹傳媒》創辦人黎智英、前學生動源召集人鍾翰林、於去年七一以電單車撞擊警察的男子唐英傑，都不獲准保釋。根據終審法院對黎智英案的判辭，《國安法》為保釋申請加入了嚴格的門檻要求，在處理危害國家安全罪行案件的保釋申請時，法官必須先決定有沒有「充足理由相信犯罪嫌疑人或被控人不會繼續實施危害國家安全的行為」。