國安法｜岑敖暉偕新婚妻拖手報到　袁嘉蔚淚下：遺憾未能服務街坊

撰文： 歐陽德浩 黃偉倫 林劍 最後更新日期： 2021-02-28 15:53

警方國安處今年1月拘捕逾50名參與去年民主派初選的人士，指他們涉嫌違反「顛覆國家政權」罪。有關人士今日（28日）提前到警署報到，當中47被正式被落案起訴，包括荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚。 岑敖暉下午到西區警署報到，與剛結婚不久的妻子余思朗手拖手現身。袁嘉蔚亦到香港仔警署報到，她稱已準備好入獄時所需的物資以及消磨時間的書單，遺憾未能繼續服務田灣街坊，一度感觸落淚。

47名民主派被控顛覆國家政權罪，另有8人暫未被起訴。（香港01製圖）

▼岑敖暉偕新婚妻子余思朗報到▼

岑敖暉籲勿懷憂喪志

新婚約一個多月的岑敖暉於下午1時40分，在太太余思朗陪同下，到西區警署報到。他進入警署前表示，面對今時今日局面，港人由2019年已作出決定，更指「歷史係無得走回頭，決定咗嘅嘢要繼續行落去，面對落去。」

岑又勉勵支持者指，不論身處香港任何角落，甚至身處海外，切忌懷憂喪志。他認為，政府正在全面報復及打壓香港民主派，「我哋一早已經作出唔向極權低頭嘅決定，我希望大家帶住呢個決定，喺未來艱難嘅日子行落去。」

袁嘉蔚感觸落淚 準備書單物資

袁嘉蔚約下午1時50分進入香港仔警署報到，感觸地表示最近「少少嘢就眼濕濕」。她指自己心情平淡，已預計出現最差的情況，「煮到埋嚟就食，平常心」。

對於很可能被控告「顛覆國家政權」罪，她稱已預計相關情況，並坦言：「都唔輪到我哋去選擇，只能夠選擇我哋用乜嘢心態去面對。」袁嘉蔚又指，近日主要留家休息，並已準備入獄時所需的物資以及消磨時間的書單，當中主要為散文、詩集，以及性別研究的書籍。

談到有何遺憾，袁嘉蔚表示：「唔可以繼續去服務我哋田灣嘅街坊，有好多case（個案）未處理，都好想繼續做。｣她補充，其議員辦事處會繼續開放，直至其不再任議員為止。她寄語，田灣居民要照顧田灣，「好多問題唔一定要靠我，大家都有能力自己解決嘅」。

被問到會否後悔，袁嘉蔚表示：「唔可以用後悔同唔後悔嚟講，好多嘢都要作出個選擇，呢個係全香港人嘅選擇，無乜嘢要諗返轉頭。」她又透露，男友正身處台灣，過去一年未能見面，「要再擺低一段時間」。前學民思潮成員黃莉莉上前與袁嘉蔚自拍合照，袁一度感觸落淚。

前立法會議員毛孟靜進入香港仔警署前，未有接受訪問，僅說「處之泰然」。