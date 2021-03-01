司法改革聯署蒐3萬簽名　團體終院請願促貫徹愛國者治港

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-01 21:19

新民黨李梓敬及退休裁判官黃汝榮等人早前發起了司法改革聯署行動，要求香港司法機關推行司法改革，包括要求新入職的法官學習和考核國家憲法；建立更開放和具透明度的投訴法官機制；改革法援制度等。團體前往終審法院遞交聯署信，聲稱透過網絡和街站收集到超過3萬名市民簽名，要求作出司法改革。

團體前往終審法院遞交聯署信，聲稱透過網絡和街站收集到超過3萬名市民簽名，要求作出司法改革。

國務院港澳辦主任夏寶龍日前全面闡述了「愛國者治港」原則，有份遞信請願的聯署倡議人之一的譚銘萁表示，司法改革亦需要貫徹「愛國者治港」，要求各級法院法官除了必須宣誓擁護香港基本法及效忠中華人民共和國香港特別行政區外，亦必須宣誓擁護國家憲法。

香港司法改革關注組促嚴格審查入職法官

「香港司法改革關注組」早前發起聯署行動，指香港的社會政治狀況愈趨暴力激進化，社會秩序受到嚴重衝擊。「然而，不少干犯嚴重罪行的暴徒，卻往往被司法機關輕判，但一些愛國群眾惹上官非時卻往往被重判，引起公眾大為不滿」，故認為香港的司法機關有必要作出改革，包括要求特區政府成立司法改革委員會，研究司法改革事宜、新入職的法官學習和考核國家憲法、改革司法人員推薦委員會，增加非法律界代表，以及為法官入職審查應更加嚴格，避免有政治背景的人士加入成為法官等。

終審法院派出代表接信後，團體和平散去。