范太倡拆細立法會選區　羅健熙批無所不用其極　謝偉俊：無可避免

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-02 11:48

港澳辦主任夏寶龍日前南下深圳出席座談會，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」原則，聽取香港建制派人士意見。前全國人大常委范徐麗泰在會上提出，取消117個區議會組別選舉委員會名額，以及取消立法會5個「超級區議會」議席等建議。 建制派立法會議員謝偉俊接受電台訪問時表示，現時情況猶如回到97年前，國內有很多討論，但香港人參與不多，要由中央重點決定後再在香港實施，但他認為經歷政治風暴及中美角力後，屬無可避免。 民主黨主席羅健熙指，近日所有討論的癥結，是要令到立法會、區議會等不同選舉的安全系數再增加，而選舉的代表性必然會減少。他預計，即使香港人將來願意在選舉投票，就透過議席反映選民意願，亦會變得更困難。

前全國人大常委范徐麗泰提出，取消117個區議會組別選舉委員會名額，以及取消立法會5個「超級區議會」議席等建議。（資料圖片）

謝偉俊指區會不務正業

就改革選委會，范徐麗泰提出根據《基本法》，區議會屬「非政權性」的區域組織，不應在選委會中佔據席位，建議取消現時由區議員互選的117席特首選委名額。被問到是否同意說法，謝偉俊於港台節目《千禧年代》上稱，要自圓其說總有方法說得有理，但在目前環境下，的確是一個無可避免的政治現實。他指自己作為灣仔區議員，對區議會的表現亦感到失望，批評區議會不務正業、搞政治抗爭，是自尋煩惱。

羅健熙批評，建制派主導區議會時從來沒有提出過有關觀點，現在卻突然提出，認為並非基於道理，而是因建制派感到「蝕底」。謝偉俊則指，世事無絕對，在「政權保衛戰」、維護社會安定繁榮下，任何架構都可以作出適當的修訂。

擬取消「超區」議席 羅健熙：反其道而行

至於在2012年政改後誕生、由民主黨提出的5席「超級區議會」，范徐麗泰亦建議取消，謝偉俊認為實驗過後發現行不通，就要走另一條，又指香港的政局在回歸後非常寬鬆，但發現民主化會被濫用，同意現在是走回頭路。

羅健熙重申，該黨一直指超區議席不應長存，而是逐漸發展為直選議席，但現在卻反其道而行。就直選選區拆細、由選管會提名候選人等建議，羅健熙批評是無所不用其極，指以往不少政治學者提出過，拆細選區以增加代表性，但當局沒有理會，批評不斷增加門檻，只會減少港人對選舉制度的信任。

民主黨主席羅健熙。（資料圖片／余俊亮攝）

選舉改革港人參與少 謝偉俊：不舒服

談及立法會議員乃至香港人在整個過程中的參與很少，謝偉俊坦言會感到不舒服，立法會的角色會越來越不吃重，但是政治現實的趨勢。他又相信，以中央做事的作風，應該很快能完成改革，除非疫情有嚴重變卦，否則應可如期進行換屆選舉。