政壇諸事町｜陳雲出山搞政黨　拋書包引千五年前法典

有本土派「國師」之稱的《香港城邦論》作者陳雲（陳云根），之前曾揚言「退出」香港社運，在政壇沈寂一陣子後，昨（1日）突然「出山」，創立「香港市民黨」（ Hong Kong Civile Party）。據香港市民黨的facebook專頁所言，該黨是由「一眾年輕香港人會同陳雲先生創立」，主張貫徹《基本法》及「一國兩制」，維護香港作為國際大都會、亞太金融中心的地位。

專頁貼文貫徹陳雲的學者風格，其中一則「拋書包」提到公元六世紀羅馬優士丁尼《法學階梯》(又稱《優士丁尼法典》)的格言，「正義是分給每個人以其法義的不懈、永恆意志」(lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens)，稱該黨「將為香港市民的自由、產權保護和發展機會努力」。