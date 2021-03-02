林鄭：堅信中央是特區堅強後盾　會帶領團隊迎難而上

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-02 19:42

特首林鄭月娥今（2日）在活動致辭時表示，她作為行政長官，堅信中央是特區的堅強後盾，強調她會帶領團隊迎難而上，深信香港人有智慧、有能力走出逆境。 林鄭又指，自去年全國人大常委會制定《香港國安法》，並在香港公布實施後，香港的街頭暴力幾乎絕跡，社會回復平靜，由亂向治。她稱特區肩負維護國家安全的光榮職責，「一直無畏無懼執法，防範和制止危害國家安全的行為，並將罪犯繩之於法。」

林鄭指，自去年全國人大常委會制定《香港國安法》，並在香港公布實施後，香港的街頭暴力幾乎絕跡，社會回復平靜，由亂向治。（資料圖片）

林鄭今（2日）出席「香港商界最關注的十件大事」評選頒獎典禮，她在致辭時表示，十件大事之首是去年6月《香港國安法》的實施，正正說明恢復社會穩定、香港長治久安是商界的期盼。

她強調國安法是香港的「定海神針」，只有國家安全得到保障，「一國兩制」才能行穩致遠，香港才能安定繁榮。林鄭又指，港府會繼續竭力維護國家安全，保障個人的權利和自由，同時鞏固香港有利營商的環境，令商界朋友可大展拳腳，推動香港經濟發展。

林鄭呼籲大家按政府安排盡快接種疫苗，保護自己、親朋和社區免受疫症影響，同時令內地和香港盡快恢復人員往來，經濟亦能全面復蘇。（資料圖片）

籲市民按政府安排接種疫苗 盡快恢復兩地人員往來

對於持續不斷的疫情，林鄭稱在商界的理解和配合下，去年11月下旬爆發的疫情已受到控制，讓政府可調整社交距離措施，按序重啟經濟活動，並啓動疫苗接種工作。她呼籲大家按政府安排盡快接種疫苗，保護自己、親朋和社區免受疫症影響，同時令內地和香港盡快恢復人員往來，經濟亦能全面復蘇。

林鄭又指，隨香港融入國家發展大局，特別是大灣區發展，香港可利用「一國兩制」下的獨特優勢，以自己的所長，服務國家所需，同時獲得無限發展機遇。