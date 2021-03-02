劉兆佳：改革阻激進人士入議會　為「忠誠反對派」創生存空間

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-02 23:08

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍早前為「愛國者治港」下定調。近日更南下深圳出席座談會，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」原則，聽取香港建制派人士意見。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今（2日）在媒體發文，提出10個選舉制度改革需要思考的戰略目標。文中指出，香港選舉制度的改革改變香港長期以來的政治遊戲規則，亦為「忠誠反對派」創造生存和發展空間，強調「忠誠反對派」應被視為愛國力量的一部分，要協助和配合中央及港府推動各種經濟社會民生政策的改革。 劉兆佳又指，改革要阻止激進人士進入立法會和區議會，現行立法會地區直選採用的大選區、比例代表制選舉辦法在香港愈趨激進化。他認為，爲排除激進勢力，令所有候選人在選舉中盡量爭取大多數人的支持，其中雙議席單票制是不錯的選擇。

劉兆佳認為，不能只靠選舉主任在權力和資料不足的情況下審查參選人資格，必須成立高層次、有足夠法律權力的機構審查參選人資格，並制定清晰的審查標準和程序。（資料圖片）

倡成立高層次、有足夠法律權力機構審查資格

劉兆佳在文中表示，改革後的選舉制度有利於維護國家安全和全面實踐「一國兩制」，故不能只靠選舉主任在權力和資料不足的情況下審查參選人資格，必須成立高層次、有足夠法律權力的機構審查參選人資格，並制定清晰的審查標準和程序。他認為有關機構應被賦予獨立調查參選人的背景、言行和有否與香港内外敵對勢力勾連的權力，在審查參選人資格時，香港警方國安處與中央駐港國安公署可提供協助。

劉兆佳又指，改革必須全面和持久，不可再讓香港反對派長期操弄政治議題，要令未來長時間不再成爲政治鬥爭的議題，讓港府和社會各界可聚焦經濟和民生工作。同時他認為改革要打消外部勢力妄圖利用他們在港的代理人或直接介入攪亂香港和奪取特區管治權的圖謀，「讓他們徹底相信中央捍衛國家主權、安全和領土完整的決心與能力，並因為知道香港不會被他們變成顛覆基地而知難而退。」

劉兆佳認為，改革要為「忠誠反對派」創造生存和發展的空間，強調「忠誠反對派」應被視為愛國力量的一部分。（資料圖片）

要改變長期的政治遊戲規則 為「忠誠反對派」帶來新機遇

對於改革後的選舉制度只容許「愛國者治港」，劉兆佳相信有更多有志之士加入愛國力量，愛國力量的社會支持基礎和代表性會顯著提升。他又認為改革要從根本上改變香港長期以來的政治遊戲規則，違反或不尊重國家憲法與《基本法》構成的新憲制秩序的人不能參與。

同時劉兆佳認為，改革要為「忠誠反對派」創造生存和發展的空間，他強調「忠誠反對派」是指願接受和尊重香港新憲制秩序、維護國家主權、安全和領土完整、拒絕勾結外部勢力、表明與「反中亂港」勢力劃清界線等人。他認為「忠誠反對派」在香港愈趨激烈和政治化的氛圍下受「反中亂港」勢力擠壓，幾乎無法生存，「忠誠反對派」在「反中亂港」者被肅清後有冒起的機遇，其中可協助與配合中央和港府推動經濟社會民生政策的改革，特別在克服各種來自既得利益集團的阻撓。

劉兆佳認為，現行立法會地區直選採用的大選區、比例代表制選舉辦法在香港愈趨激進化，爲排除激進勢力，雙議席單票制是不錯選擇。（資料圖片）

比例代表制易讓激進人士入議會 「雙議席單票制」是不錯選擇

劉兆佳認為，改革應着眼重塑香港人的政治文化，讓他們對中央多一份敬畏與信任，不再相信「反中亂港」者，認識到搞政治鬥爭與對抗只會把香港拉進痛苦的深淵。他稱改革後，香港人會知道「反中亂港」勢力將無以爲繼，愈來愈多人轉向尋求愛國者協助，減少與中央對抗的動機，亦讓香港走向長期的政治穩定。

最後劉兆佳強調，改革要阻止激進人士進入立法會和區議會，認為現行立法會地區直選採用的大選區、比例代表制選舉辦法在香港愈趨激進化、容易讓只取得極少數選民支持的激進人士進入立法會和區議會，他認為爲排除激進勢力，所有候選人要在選舉中盡量大多數人支持，其中「雙議席單票制」是不錯的選擇。