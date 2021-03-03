政圈風聲│地區直選減議席？傳回歸初期立法會「舊制」復活

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

全國兩會本周舉行，政界盛傳今次會議將會修改香港的選舉制度，包括立法會及特首選舉委員會的選舉。 港澳辦主任夏寶龍日前在深圳出席座談會，聽取對修改選舉制度及落實「愛國者治港」的意見。今次會議，前全國人大常委兼前立法會主席范徐麗泰、立法會議員梁美芬等人的言論引起廣泛關注，一如《香港01》日前報道，二人的發言普遍被視為北京的「戲軌劇透」。 除此之外，政圈近日亦傳出，北京正研究將回歸後初期的「歷史產物」——立法會「選舉委員會」議席「復活」。

北京研究修改選舉制度的「透風」行動，最早可追溯至2月22日全國港澳研究會舉行的「愛國者治港」線上研討會。當日，除了夏寶龍上任港澳辦主任一年來首次發表公開講話，為愛國者治港定調，其實主力參與設計香港新選舉「遊戲規則」的設計者也於當日曝光。

范太提到有關選委會組成部分，應取消117個現時由區議員互選的選委名額，（資料圖片）

香港新選舉制度設計者之一曝光 何俊志帶領小組在北京研究兩月

當日研究會，分成三部分。先是開幕式，由夏寶龍致辭。第二部分是主旨發言，全國港澳研究會會長、前港澳辦副主任徐澤主持，四位主講者是人民大學法學院教授兼基本法委員會委員韓大元、曾任中聯辦法律部部長的清華大學法學院教授王振民、曾任香港特區政府中央政策組首席顧問的全國港澳研究會副會長劉兆佳，以及澳門大學法學院教授駱偉建。第三部分是專題研討，分三主題：愛國者治港原則、現在面對的問題、對策。整場研討會，除夏寶龍外共十五人發了言，其中港人佔五，他們分別是上文提過的劉兆佳、副廉政專員郭文緯、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒、前行政會議非官守成員張志剛、北京港澳學人研究中心理事林朝暉。

而非港人發言者中，有一位中山大學粵港澳發展研究院常務副院長、全國港澳研究會副會長何俊志。據聞俊志早前在北京停留兩個月，領導一個小組，為中央研撰出一套修改香港選舉制度的方案。北京現在作最後掂量的方案，就是以何的「作品」為基礎框架。

事實上，《新華社》2月中一連數日刊出專訪，批評香港選舉制度有漏洞，何俊志就是其中一名受訪者，當時提出香港選舉的候選人需要接受資格審查。

何俊志研討會上建議 與范徐麗泰言論吻合

據悉，在上述的「愛國者治港」線上研討會中，何俊志在第二部份發言，提到現時立法會的地區直選，不能體現均衡參與的原則，建議拆細選區。這與「范太」後來提出的劃分約10個選區及採用「雙議席單票制」之建議不謀而合。

有意見倡立法會參選人 必須有政黨連繫

此外，據悉其中一位講者林朝暉亦在研討會上提出，以後從政者要有政治連繫，即參選立法會需屬政黨人士，並要求政黨出示聲明確認該人符合該黨的政治理念。倘建議最終被接納，沒有政黨背景的「素人」便不能參選，近年迅速崛起的「素人政治」亦隨之成為絕響。

另一消息渠道指，北京研究改革立法會選舉制度的方案中，包括重設「選舉委員會」議席。香港回歸後的第一屆立法會選舉，共有60個議席，地區直選20席、功能團體30席、選舉委員會10席。所謂選舉委員會議席，即由一個共400人的選舉委員會（類似現時的特首選舉委員會）投票選出，委員會由四部分人士組成，工商金融界、專業界、勞工基層宗教界、原政界人士各100人。從有關結構來看，10個議席全是建制派囊中物。到了第二屆立法會選舉，選舉委員會減至6席；第三屆立法會，選舉委員會議席全數取消。如果未來重設選舉委員會議席，就是舊制「復活」。

政圈人士又估計，要加入選舉委員會議席，可循兩個途徑：一是填補極可能取消的五席超級區議會席位，一是減少地區直選的議席，若按范太建議劃分約10區，每區2個議席，即直選變20席，有15席可由選舉委員會議席取代。當然，現時規定功能組別與地區直選的議席各佔半數，若減少直選議席，北京須作的相應動作便更大。