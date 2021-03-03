青年團體調查：逾6成會員不滿區議員表現　倡設監察制度

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-03 18:47

即將於北京召開的全國「兩會」，盛傳會對修改香港選舉制度作出大動作，其中立法會及特首選委會中的區議會相關議席會被撤消。香港菁英會聯同香港青年聯會去年12月尾至今年1月中，進行「青年團體眼中的區議會」問卷調查，透過多個青年組織收集共2,045份問卷，了解青年組織會員對第六屆區議會表現的評價及期望。 調查結果顯示，89.7%受訪者同意區議員應宣誓遵守《基本法》，只有5.5%受訪者不同意。調查亦發現，有43.3%受訪者非常不滿意當區區議員過去一年的工作表現，18.9%稱不滿意，約20%受訪者認為當區區議員表現一般，非常滿意或滿意的僅分別佔6.5%及7.5%。

香港菁英會主席曾鳳珠建議，參考調查結果，將區議會資源多元化分配，轉移到其他諮詢委員會，包括分區委員會、防火及滅罪委員會，相信可解決因爭拗或政見不同而阻礙地區工作的問題。（周皓宜攝）

逾9成受訪者認同區議會需改革

調查顯示，84.8%受訪者認為區議會過去一年不能發揮其作用及完成應承擔的工作；91.3%受訪者認為區議會需要改革，以滿足市民的期望，當中約8成人認同應設立監察區議員表現的制度，如工作時間、處理個案態度等；約3成2受訪者認為應該將區議會資源多元化分配，增加至其他諮詢委員會。

在選擇區議員方面，最多受訪者稱會考慮區政往績，佔74.9%；其次為區政政綱，佔60.8%，而個人政治傾向或政黨背景排第三，佔45.3%。

倡區議會資源多元化 設監察區議員制度

香港菁英會主席曾鳳珠稱，調查問及受訪者對區議員的期望，當中逾9成人希望區議員親身接觸居民及聽取居民意見和問題；7成7人希望區議員與政府保持有效溝通，而期望區議員對政府工作提出質詢的受訪者只佔38.5%。

她建議，參考調查結果，將區議會資源多元化分配，轉移到其他諮詢委員會，包括分區委員會、防火及滅罪委員會，相信可解決因爭拗或政見不同而阻礙地區工作的問題。

曾鳳珠說，區議員沒有固定工作時間，亦毋須向上司匯報，其工作表現全靠個人自律及操守，建議設立制度監察區議員，確保公帑用得其所。