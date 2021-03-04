新冠肺炎︳指空櫃連續進出　內地令跨境貨車停工　工會籲運署援手

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-04 13:13

本港疫情近日又有反覆，內地對本港跨境貨櫃車的限制措施亦繼續加強，近日以連續將空貨櫃進出跨境為由，勒令有關司機停工60天。運輸業職工總會主席陳迪手表示，有關行為是正常貿易行為，亦曾提供資料證實往來的貨櫃不同。他強調，司機們「手停口停」，如此被罰會影響家庭收入。 工聯會立法會議員麥美娟呼籲望運輸署多與司機接觸，了解行業運作，向內地口岸辦反映業內狀況。陳迪手呼籲內地部門按國家要求制定防疫措施，不要隨便增加措施令司機被迫停工，又建議設立直接、有效的上訴機制，讓被停工的司機有申訴渠道。

（運輸業職工總會提供）

麥美娟在記者會上強調，司機被迫停工會影響本港市民生活的必需品，而「渡櫃」是一個實際工種，因為將空的貨櫃運輸亦是有必要的貿易活動，相信內地可能有部門不了解這工種。她預料業內有百多人受影響，而整個行業更會受沒有足夠貨櫃使用所影響。

已向內地上訴證貨櫃沒重覆仍不果

陳迪手補充指，工會在今年1月15日收到同工被停工的求助，至2月3日收集到24位停工司機名單，交至內地口岸辦沒有回應，故2月21日透過本港運輸署聯絡內地，更已收集了貨櫃號碼，證明所有往返櫃號碼完全不同，將資料轉交至口岸辦。內地方面之後再要求司機提供公司擔保信，但最終內地方面繼續要求工友停工。陳迪手強調相關司機完全沒有違法，但申訴依然不果，非常氣憤。

陳迪手強調，他們的工會過去在防疫抗疫工作沒有鬆懈，就兩地不同的防疫措施已然做足。他以新冠病毒病疫苗接種計劃指揮中心提供的資料指，截至昨日，累計約有6千位合資格的跨境貨車司機已登記接種疫苗，其中已有2千多位接種了第一劑疫苗。