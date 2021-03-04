曾國衞批「起底」將個人資料武器化　目標本立法年度提修例草案

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政制及內地事務局局長曾國衞今（４日）出席「私隱之友嘉許奬2021」頒奬典禮，致辭時提到，最近政府和個人資料私隱專員公署正積極審視《個人資料（私隱）條例》，並研究適當修訂條例以打擊「起底」行為。

他強調近年社會上侵犯個人私隱的「起底」行為十分猖獗及惡劣，「將個人資料武器化」，侵犯無辜市民私隱，更影響社會和諧，製造矛盾，令社會分化。為杜絕此歪風，因此，他建議修訂條例以打擊有關「起底」行為，以保護市民大眾的個人資料私隱安全，目標是在今個立法年度向立法會提交有關條例草案。

政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

曾國衞在會上祝賀各個得奬的公營機構及企業，感謝他們不遺餘力，堅持不懈，建立了保護個人資料私隱的良好企業文化。他堅信保護個人資料私隱是香港企業得以繼續成功的重要元素。

曾國衞又指現今科技快速發展，不斷革新企業的運作模式，社交媒體、即時通訊軟件及網購平台的興起，亦為保護個人資料私隱帶來了新的挑戰。他認為消費者及服務使用者對自身的私隱有很高的要求，亦不希望自己的個人資料被濫用或用作其他宣傳推廣用途，得奬者正正樹立了良好保護個人資料私隱的典範，他對此表示衷心讚賞和感謝。

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