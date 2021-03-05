拆局｜北京「票倉」選委會權力膨脹　主導立法會　傳大削直選議席

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-05 13:12

全國人大會議今（5日）揭幕，今次會議將審議關於完善香港選舉制度的《決定》。 全國人大常委會副委員長王晨介紹草案時表示，要完善本港的選舉制度，主要思路是重新構建及增加選舉委員會賦權為核心，重新構建選委會，優化選委會的規模及產生辦法，除繼續選舉行政長官外，亦給予選委會選舉產生較大比例立法會議員，直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能，通過選委會擴大香港社會進行有序的政治參與和更加廣泛的代表性。 以王晨的說法，換言之，選委會將成為日後香港選舉制度的核心，選委會除了繼續負責選出特首外，更操持主宰誰人能「入閘」參與立法會的大權，而會再次成為立法會議席的重要部分，恢復回歸初期存在的「選舉委員會」議席，更有機會成為立法會內「最大勢力」，令北京可全面掌控日後香港兩大重要選舉。

全國人大常委會副委員長王晨表示，要完善本港的選舉制度，主要思路是重新構建及增加選舉委員會賦權為核心，重新構建選委會，優化選委會的規模及產生辦法。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍昨晚（5日）會見港區全國政協委員，會後有消息指，中央擬增加行政長官選舉委員會數目，由目前1200人增至1500人，新增一個包括港區政協委員在內的新界別，5個界別各佔300人，料過百名政協將來可自動成為選委，以確保「愛國者」在選委會佔大多數。

消息又指，北京擬增加立法會議席，由目前70席大增至90席，而5席俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別將會取消。據了解，新增的立法會席位將由選舉委員會內的1500名委員（盛傳變動後的新議席數目）互選產生。由於選委會由建制派主導，即立法會的新增選委會議席將全數落入建制派之手。

地區直選料減議席 「選舉委員會」議席或成「最大勢力」

消息人士指，在新增立法會議席後，地區直選、功能組別及選委會3個組別的議席不會是30、30、30平均分佈，地區直選很可能大減議席，並撥歸選委會類別。根據王晨今早的說法，將給予選委會選舉產生較大比例立法會議員，換言之，「選舉委員會」議席「復活」後，不止會成為立法會第三大勢力，更或會成為「最大勢力」。

前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰早前曾公開建議，將立法會地區直選由現時五大選區，拆細為大約十個選區，每區選出最高票二人，採雙議席單票制。政圈普遍認為范太是代北京「放風」，日後立法會直選可能只有約二十個議席，較時三十五席，減少近四成議席。

翻查資料，1998年首屆立法會選舉，選委會曾選出10名立法會議員；2000年，由800人組成的選委會選出6名立法會議員；2004年起，選委會不再選出議員。