BNO｜英內政部設朝9晚5廣東話熱線　極貧困簽證持有人可申請資助

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-05 17:33

BNO「5+1」簽證在1月31日開放申請，首2周已近5000人申請。繼手機應用程式「UK Immigration: ID Check」設立後，英國內政部再火速新增廣東話專線，解答有意申請簽證的香港人致電查詢。廣東話熱線服務時間亦非常「體貼」，英國政府網站顯示，熱線將根據香港時間運作，由周一至周五、香港時間早上9點至 下午 5點運作。 另外原定參與BNO「5+1」計劃港人居留期間不能領取公共福利，英國內政部昨（4日）修訂移民入境規例，容許BNO簽證持有人在非常貧困情況下，可申請政府資助。

英國政府網站列明BNO廣東話熱線資料。(網上截圖)

英國當局早前已開設手機程式，方便港人透過手機應用程式，完成申請簽證程序。不過有部份申請者在網上或手機申請期間，或出現不同問題，因此於近日設立廣東話專線，安排專人解答相關疑難。英國當地查詢服務需要收費，新設立的廣東話熱線亦一樣，每次致電查詢除了支付長途電話費用，也會以每分鐘 69 便士（約 7.5 港元）收費。

有關BNO港人居留簽證部分，經英國內政部修訂移民入境規例後，列明持有人在特定情況下，可以獲豁免「不能領取公共福利」的限制，但需向當局提供充分證明，顯示他們已陷入法律所界定的極端貧窮情況，正迫切面臨極端貧窮的風險，或因收入非常低而影響養育子女等。