鄭若驊：中央修選舉制度符「一國」尊重「兩制」　將配合修例工作

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-06 10:47

全國人大會議昨（5日）揭幕，今次會議將審議關於完善香港選舉制度的《決定》。 律政司司長鄭若驊今（6日）在網誌中表示，中央對這次完善香港特區選舉制度的主導權，是依據《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和相關法律文書，做法切合了中國的憲制秩序，也適用於香港特區，既符合「一國」亦尊重「兩制」。 她又指，會致力配合相關政策局完成修改法例的工作，以期盡早落實執行關於完善香港特區選舉制度的決定。

全國人大會議昨（5日）揭幕，今次會議將審議關於完善香港選舉制度的《決定》。(路透社圖片)

鄭若驊：任何地方管治權都應掌握在愛國者手上

鄭若驊在網誌中表示，全國人大正審議關於完善香港特別行政區選舉制度落實「愛國者治港」的決定，目的是全面貫徹落實「一國兩制」的方針，確保香港保持繁榮和穩定，並有利於維護國家主權安全發展利益。她指出，在任何一個地方，管治權都應該掌握在愛國者手上，由愛國者治理是一項基本準則，又提到鄧小平在構想「一國兩制」時，已指出港人治港的標準必須是以愛國者為主體，因此「愛國者治港」的準則早已包含在「一國兩制」的方針內。

鄭若驊指，過去數年，有些人透過不同渠道宣揚不用守法的意識，甚至反中亂港的思維，在2019年，社會開始充斥著各種暴力破壞的行徑，有人甚至公然鼓吹「港獨」，激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構。「這種情況顯示香港現行的選舉制度存有漏洞，因此有必要採取措施處理相關問題，才能夠令一國兩制得以沿著正確的方向貫徹落實」。

國家安全和與特區有關憲制秩序屬中央事權

她續指，中國是一個單一體制的國家，根據中國的憲制，權力來自中央，香港特區雖享有高度自治，但仍有一些事務屬中央事權，包括國家安全和與特區有關的憲制秩序。全國人大作為最高的國家權力機關，根據《憲法》有權制定法律及其他法律文書包括作出決定。而中央經過認真研究後，提出以「決定加修法」的方式來完善香港特區的選舉制度。

第一步是關於「決定」，全國人大按《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的相關規定，作出關於完善香港特區選舉制度的決定，授權其常務委員會根據決定修改《基本法》附件一及附件二。這提供了一個堅實的法律基礎，因為全國人大有權力和責任確保「一國兩制」得以全面實踐。