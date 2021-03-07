立法會議席改革「234」還是「333」？消息：溫和派333方案佔上風

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-07 13:21

第十三屆全國「兩會」第四次會議正在北京舉行，今屆人大會議第七項議程為《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，外界關注立法會及選舉委員會如何改組。 立法會將會重新引入選委會代表，且議席數量不低，惟地區直選、功能組別及選委會的具體議席分佈情況，則有不同版本，包括版本一：直選席位將減至20席，功能組別為30席，選委會佔40席；以及版本二：三大界別平均各佔30席。 目前最新消息是，雖然有強硬派支持「234」方案，但不少建制派認為不應過於嚴苛，現時溫和派的「333」方案佔上風。

中央選用「20、30、40」方案或「30、30、30」方案，對立法會運作和政治版圖有甚麼分別呢？

直選20、選委會40席 VS 直選30、選委會30席

「20、30、40」或「30、30、30」方案，功能組別方面大致相同。目前功能組別有35席，預計將會取消「超級區議會」即區議會（第二）組別的5席，變成只有30席。

功能組別5席泛民佔優 建制鐵票更多

以2016年立法會選舉結果計算，「超級區議會」之中泛民奪得3席，建制奪得兩席。如撇除商界與親商政黨和中立的醫學界陳沛然，30席之中，泛民佔7席，當中建築測量界本身得票率差距不足10個百份點，姚松炎被DQ後，補選由建制派謝偉銓勝出。其餘6席泛民得票均超過六成，這六席是泛民在功能界別的基本盤。

傳統建制政黨、勞工團體及鄉紳有鄉議局經民聯劉業強、漁農界民建聯何俊賢、勞工界勞聯潘兆平，工聯會何啟明和陸頌雄、進出口界民建聯黃定光、區議會（一）民建聯劉國勳共7席，其中鄉議局、漁農界和勞工界5席可謂「鐵票」。

那即是說，泛民佔優的席位與上述建制「鐵票」的比例相當，再加上部份界別亦由中央「信得過」的人選出任，如旅遊界由中旅社副董事長姚思榮當選，去年盛傳由中旅社董事總經理姚柏良接棒，商界（第二）則由中華總商會代表廖長江出任，就算最終連區議會（一）的席位被取代，建制在功能組別「鐵票」的數目能穩定地多於泛民席位。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼

政府議案要過半 各種方案建制派均可通過

而20、30、40與30、30、30方案的最大分別，在於直選及選委會議席。首先，選委會議席相信全數由親建制人士擔任，以現時政府提出議案需要過半數議員支持就能通過，不必分組點票，40席選委會加上功能組別「鐵票」已過半數的45票，即毋須考慮直選組別以及商界意見。如選委會佔30席，計及功能組別「鐵票」仍差幾票才夠45票，需要直選建制派議員支持才能保證通過，而現實上亦不難。

目前地區直選議席的方案，分別有20席及30席兩個版本，而選舉方案均指向「雙議席單票制」。此制度的背後邏輯，為泛民在配票效率低的情況下，無可能在任何一個選區一面倒勝出兼全取兩個議席，因此建制與泛民能各佔一半席位。

計及直選與選委會 政府方案毋須考慮商界意見

以泛民角度，如直選有20席，理論上泛民只能佔10席，在表決政府議案時的全體點票根本無任何作用。如直選有30席，雖然泛民有15席，建制派亦有15席，加上選委會30席及功能組別「鐵票」，政府議案亦能安心通過，泛民同樣無法阻止。

也就是說，無論最終是哪個方案，泛民以至商界在政府議案中的影響力均不再重要。

全國政協委員林大輝引述韓正指，希望政協委員在完善選舉制度之事上多向市民解讀、宣傳和支持。（資料圖片）

分組點票下 商界在功能組別仍有否決權

至於需要分組點票的議員提出議案、法案和修正案，如三大組別各自要過半才能通過，若直選組別建制與泛民各佔一半，則無論20席或30席，泛民都可能擁有否決權。而若果情況與1998、2000年立法會一樣，地區直選與選委會合併成一個組別，直選有20席的情況下泛民為10比50，30席的情況下為15比45，均是由建制派大比數佔優，無論哪一個版本泛民都沒有否決權。

而在分組點票之下，商界仍然在功能組別有否決權。

政改否決權在31席 商界分別要15席及10席倒戈

再以推動政改的三份之二票數來計算，未來要否決政改就要有31票。直選有20席的情況下，計及功能組別最少有6席，泛民能取16席，仍要功能組別有15席倒戈才能成事；而若直選有30席，泛民連同功能組別6席則有21席，功能組別就要有10席倒戈。雖然要10票倒戈難度已很高，但在功能組別30席之中泛民及建制「鐵票」共佔11席的情況下，餘下商界只有約19席位，倒戈15票的「保險線」幾乎無法觸及。

范徐麗泰形容，香港已經到了被人推到無路可退的情況。（資料圖片／余俊亮攝）

究竟立法會三大分組議席比例是俗稱的「2、3、4」還是「3、3、3」？據聞北京有兩手準備，同時把兩者列入考慮方案之列，視乎這幾天最後回饋的意見作終標決定。有傳部分溫和建制派覺得「2、3、4」方案太「辣」，有循私下渠道向中央探問及反映意見。

根據上次立國安法經驗，人大在最後一次全體會議上表決通過國安法草案時，草案內部份字眼作出了改動，就是在最後階段聽取過各界意見而修訂的。有資深政界人士表示，當周四人大表決通過完善香港選舉制度決定的草案，王晨日前所讀《說明》中那句選委會在立法會應佔「較大比例」，有沒有被刪走，還是繼續保留，可看出端倪。